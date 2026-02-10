Nagana dla Zbigniewa Ziobry. Marszałek Czarzasty dopiął swego, były minister może stracić pieniądze

- Mateusz Morawiecki ponownie zażądał tajnego posiedzenia Sejmu w sprawie "moskiewskich powiązań" Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
- Zarzuty dotyczą rosyjskiego kapitału w biznesie polityka oraz unikania wypełnienia ankiety bezpieczeństwa.
- Czy Sejm wyjaśni te kontrowersje za zamkniętymi drzwiami?
Decyzja Komisji Regulaminowej: Nagana dla Zbigniewa Ziobry
We wtorkowe południe Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zajęła się wnioskiem złożonym pod koniec stycznia przez Marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego. Dotyczył on licznych nieusprawiedliwionych nieobecności posła Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, podczas posiedzeń Sejmu i prac w komisjach sejmowych.
Po przeanalizowaniu sprawy członkowie komisji podjęli decyzję o udzieleniu politykowi najwyższej kary porządkowej przewidzianej w regulaminie, jaką jest nagana. Decyzja ta stanowi formalne potwierdzenie, że absencje posła nie miały, w ocenie komisji, wystarczającego usprawiedliwienia. To pierwszy, ale kluczowy krok w procedurze wyciągania konsekwencji wobec parlamentarzysty.
Jak poinformował przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak (KO), za ukaraniem posła PiS opowiedziało się 9 posłów, przy 6 głosach "przeciw". Oznacza to, że komisja oficjalnie uznała absencje byłego ministra za naruszenie obowiązków poselskich. To najwyższa kara porządkowa, jaką mogła nałożyć.
Szokujący powód absencji: Azyl polityczny na Węgrzech
Morawiecki ponawia wniosek o tajne posiedzenie. Sprawa „moskiewskich powiązań” Czarzastego wraca
Choć publicznie mówiono o problemach zdrowotnych polityka, najnowsze doniesienia rzucają na sprawę zupełnie nowe światło. Według informacji ujawnionych w toku prac komisji, Zbigniew Ziobro nie przebywa w Polsce. Jak wynika z materiałów, poseł PiS przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie miał uzyskać azyl polityczny.
Ta rewelacja całkowicie zmienia kontekst nieobecności i tłumaczy brak formalnego usprawiedliwienia w Sejmie. Ubieganie się o azyl polityczny w innym kraju Unii Europejskiej przez byłego ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego jest wydarzeniem bez precedensu w historii Polski po 1989 roku i wywołuje międzynarodowy skandal dyplomatyczny.
Dotkliwe konsekwencje finansowe i prawo do odwołania
Uchwała komisji o naganie to dopiero początek konsekwencji. Decyzja ta daje teraz zielone światło Prezydium Sejmu, które może nałożyć na posła dotkliwe sankcje finansowe. Zgodnie z Ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, możliwe jest:
- pozbawienie posła prawa do całości lub części diety poselskiej,
- obniżenie uposażenia poselskiego nawet o 1/10 (co w 2026 roku oznacza kwotę do 1350 zł miesięcznie).
Zbigniew Ziobro ma jeszcze prawo odwołać się od decyzji komisji do Prezydium Sejmu. Biorąc jednak pod uwagę okoliczności, w tym uzyskanie azylu, taki krok wydaje się mało prawdopodobny.
Poniżej galeria zdjęć: Zbigniew Ziobro - od szeryfa do uciekiniera