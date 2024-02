Tej deklaracji Pawłowskiej chyba nikt się nie spodziewał! Zaskakujące, co chce zrobić dla Kamińskiego

Kinga Duda zawiozła kota do weterynarza limuzyną SOP. Mamy ZDJĘCIA!

Monika Pawłowska była gościem naszego programu „Wieczorny Express”. Od razu zaznaczyła, że nie ma zamiaru zgłaszać akcesu do innej partii. – Dementuję plotki w sprawie moich rozmów z Trzecią Drogą. Widzę się w PiS, a jeśli zostanę wykluczona, to będę posłem niezrzeszonym. To prezes PiS Jarosław Kaczyński scala nasz obóz i mam nadzieję, że dalej będzie prezesem – zaznacza w rozmowie z nami Monika Pawłowska. Posłanka, która najpewniej na najbliższym posiedzeniu Sejmu złoży ślubowanie i obejmie mandat po Mariuszu Kamińskim, ma o nim jak najlepsze zdanie.

– Uważam pana Mariusza za osobę bardzo ciepłą, kulturalną, sympatyczną. Startowaliśmy przecież z jednego regionu. Rozmawiałam z nim, ale nie po mojej decyzji z mandatem. Poza tym jestem gotowa wspierać go w kampanii do europarlamentu, jeśli zdecyduje się na start – stwierdza Monika Pawłowska.

Czy bolą ją wypowiedzi, jak choćby ta prezesa PiS o tym, że Pawłowska „jako 461 poseł ona z naszego punktu widzenia, ona tu w parlamencie jakby nie istnieje”? – Istnieję i mam się nieźle. – Po ludzku jest mi przykro, ale staram się też zrozumieć sytuację partii i ministra Kamińskiego – dodaje posłanka. I nie zostawia suchej nitki na rządzie Donalda Tuska. – Nie jestem zadowolona z rządów Tuska. Która z obietnic została spełniona?! Jeśli pan mnie pyta, czy moimi rękami będę pomagać koalicji rządzącej, to nie. Ona trzaska w szwach. Moimi rękami nie przyczynię się do tego, żeby spełniać czyjeś obietnice! – podsumowuje Monika Pawłowska.

