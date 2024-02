Wieczorna wiadomość Pawłowskiej do Dudy. "Zwrócę się do prezydenta..."

Monika Pawłowska w mijającym tygodniu spotkała się z marszałkiem Szymonem Hołownią i zadeklarowała, że chce objąć mandat po Mariuszu Kamińskim. To wywołało spore kontrowersje wśród innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, zaś Jarosław Kaczyński zapowiedział, że Pawłowska nie zostanie przyjęta do klubu PiS. Na to odpowiedziała posłanka, która zadeklarowała, że w takim przypadku będzie posłanką niezrzeszoną. Na tym jednak nie koniec komentarzy. O tę sprawę był również pytany Andrzej Duda, który w czwartkowy wieczór udzielił wywiadu w Polsat News. - No ja mówiąc szczerze, zmartwiłem się, kiedy to usłyszałem, bo ja uważam, że pan minister Mariusz Kamiński nie utracił swojego mandatu absolutnie. Zresztą to potwierdził jednoznacznie Sąd Najwyższy, właściwa izba SN, czyli Izba Kontroli Nadzwyczajnej - powiedział prezydent. Monika Pawłowska i na te słowa postanowiła zareagować. - Zwrócę się do Prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o spotkanie i rozmowę w sprawie decyzji o objęciu przeze mnie mandatu poselskiego - napisała w czwartkowy wieczór na platformie X. Kolejne posiedzenie Sejmu odbędzie się na początku marca, 7, 8 oraz 9 dnia miesiąca. Prawdopodobnie już pierwszego dnia Monika Pawłowska złoży ślubowanie.

W NASZEJ GALERII MOŻESZ ZOBACZYĆ, JAK ZMIENIAŁA SIĘ MONIKA PAWŁOWSKA

Sedno Sprawy - Monika Pawłowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.