co na to PiS?

Pawłowska zaskoczyła Mariusza Kamińskiego! Tej deklaracji się nie spodziewał

Monika Pawłowska ma objąć mandat po byłym pośle PiS Mariuszu Kamińskim. W rozmowie z „Super Expressem” Pawłowska przyznaje, że nie rozmawia z Trzecią Drogą, a jej partią jest PiS. – Niestety, ktoś rozsiewa głupie plotki, co służy wyłącznemu zdyskredytowaniu mojej osoby. Startowałam z list PiS, jestem w PiS i mam zamiar być w PiS – przyznaje nam Monika Pawłowska. Wyznanie przyszłej posłanki może jednak mocno zdziwić jej partyjnego kolegę Mariusza Kamińskiego, po którym to polityk przejęła mandat do Sejmu. – Mam nadzieję, że w Sejmie nie będę siedziała na miejscu Mariusza Kamińskiego, ale w ławach PiS – stwierdza.