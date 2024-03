Tego Tusk nie mógł przewidzieć! Nieoczekiwany atak posłanki od Ziobry

W różnych miejscach na terenie kraju, na polecenie prokuratorów zajmujących się badaniem wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości, trwają we wtorek przeszukania – podała we wtorek Prokuratura Krajowa. Wcześniej o tym, że przeszukiwany jest dom Zbigniewa Ziobry napisał w mediach społecznościowych europoseł Patryk Jaki. – Dziś rano na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara, służby włamały się do domu Z.Ziobro. Wybijali szyby i niszczyli dom. Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem. Jego nieobecność była łatwa do ustalenia. Nie było nawet próby kontaktu – przecież umożliwiłby wejście, a telefon jest znany. To było jednak celowe. Gangsterskie działanie – napisał na portalu „X” europoseł Patryk Jaki. Służby miały wejść też do domów m. in. posła Suwerennej Polski Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego. Cała sprawa dotyczy śledztwa w sprawie funduszu sprawiedliwości.

Na dzisiejsze wydarzenia zareagował sam szef rządu Donald Tusk. – Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość – napisał premier w mediach społecznościowych. Pod jego wpisem zaroiło się od komentarzy, również ze strony ważnych polityków od Ziobry. – Lepiej zamilcz. Twój rząd planuje zwolnienie z więzień 20 tysięcy osadzonych-to jest ta twoja "sprawiedliwość". O 6 rano nachodzicie człowieka, który zwalczał mafie VATowskie.. Jesteś tak słaby jak poziom realizacji twoich obietnic wyborczych – skomentowała w ostrych słowach Beata Kempa z Suwerennej Polski.

