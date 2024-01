Tak prezydent Andrzej Duda powitał króla Danii Fryderyka X!

Piotr Milowański prowadzi PiS do wyborów. W walce o szefostwo w sztabie pokonał Czarnka!

To pierwsza zagraniczna wizyta króla Fryderyka X w Polsce! Duński monarcha nie miał jeszcze wiele okazji do podróżowania. Przejął tron zupełnie niedawno, w połowie stycznia, po swojej matce królowej Małgorzacie II, która zdecydowała się na abdykację. Co konkretnie planuje w Polsce członek rodziny królewskiej?

Przede wszystkim będzie omawiał kluczowe sprawy współpracy gospodarczej z prezydentem Andrzejem Dudą, a także innymi politykami – z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią oraz marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Po ceremonii powitania monarchy w Pałacu Prezydenckim zaplanowano spotkanie w wąskim gronie oraz śniadanie oficjalne. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlak ocenił, iż fakt, że młody król na swoje pierwszą zagraniczną wizytę wybrał właśnie Polskę to jest to „bardzo ważny sygnał”. Szef BPM wskazywał również na kluczową rolę polsko-duńskiej współpracy w zapewnieniu naszemu państwu bezpieczeństwa energetycznego – zarówno jeśli chodzi o farmy wiatrowe, jak i gazociągu Baltic Pipe.

– Wizyta przede wszystkim będzie miała charakter gospodarczy, głównymi poruszanymi zagadnieniami będą bezpieczeństwo, energetyka, klimat, żywność, rolnictwo. Król przybywa do Polski z dużą misją biznesową – mówił prezydencki minister i wskazywał, że podczas wizyty zostaną podpisane porozumienia dotyczące efektywności energetycznej, a także między Metrem Warszawskim a EIFO, duńskim funduszem inwestycyjnym. Pawlak zwracał również uwagę, że król Danii złoży wizytę w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno–Wschodniego NATO w Szczecinie.

Trwa spotkanie Prezydenta @AndrzejDuda z odwiedzającym Polskę Jego Królewską Mością Fryderykiem X, Królem Danii.✅ Wśród zaplanowanych tematów rozmowy są m. in.: bezpieczeństwo, energetyka, klimat, żywność i rolnictwo. pic.twitter.com/OfJmhfape9— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 31, 2024

Król Danii weźmie też udział w dyskusji poświęconej przyjaznej dla klimatu produkcji rolnej oraz produkcji biogazu, a także złoży wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Zgodnie z programem wizyty, w czwartek król Danii spotka się z wiceprezydentem Warszawy Michałem Olszewskim, weźmie udział w debacie na temat dekarbonizacji oraz złoży wizytę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Z kolei w piątek król Danii odwiedzi fabrykę turbin Vestas Offshore w Szczecinie, a także spotka się z wojewodą zachodniopomorskim Adamem Rudawskim, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem i prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem. Monarcha złoży też wizytę w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim NATO.

ℹ️ To pierwsza zagraniczna wizyta Króla Fryderyka X. Jak ocenił Szef @BPM_KPRP @MieszkoPawlak, to bardzo ważny sygnał, że odbywa się ona właśnie w Polsce. Król przybywa do naszego kraju z dużą misją biznesową. pic.twitter.com/UnGcrcpvQl— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 31, 2024