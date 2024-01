Duda napisał list do Tuska. "Będzie to pana obciążać osobiście"

Kaczyński zrobi to po dojściu do władzy! Wszystko jest już jasne

Kancelaria Prezydenta opublikowała we wtorek pismo prezydenta Andrzeja Dudy skierowane bezpośrednio do premiera Donalda Tuska w datą 29 stycznia. W którym prezydent odnosi się do usunięcia Dariusza Barskiego ze stanowiska Prokuratora Krajowego.

– Wobec postępujących działań Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Pana Adama Bodnara, zmierzających do niezgodnego z prawem usunięcia z urzędu Prokuratora Krajowego Pana Dariusza Barskiego oraz powołania przez Pana Premiera na nieznane polskiemu porządkowi prawnemu stanowisko pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego Pana Jacka Bilewicza, zwracam uwagę Pana Premiera na konsekwencje dla Państwa Polskiego oraz obywateli tych niezgodnych z prawem działań – pisze prezydent Duda.

I przywołuje art. 14 § 1 ustawy z 28 stycznia 2016r. prawa o prokuraturze, według którego prokuratora krajowego powołuje i odwołuje premier na wniosek prokuratora generalnego. Jednak zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy rząd przeprowadził te zmiany bezprawnie, bo bez jego wymaganej zgody. – Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a odwołuje za jego pisemną zgodą – czytamy dalej.

Prezydent Duda podkreśla również, że organy prokuratury stoją na straży praworządności, a „Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury”. Zatem wszelkie działania organizacyjne podejmowane przez Prokuratora Generalnego w odniesieniu do jednostek prokuratury muszą być prowadzone ze szczególną starannością odnośnie do przestrzegania obowiązujących regulacji. – Żeby wzmacniać w społeczeństwie poczucie właściwego działania jednostek wymiaru sprawiedliwości, a nie wprowadzać stanu niepewności i chaosu, którego beneficjentami są wyłącznie sprawcy przestępstw – nawołuje prezydent. I zapowiada konsekwencje, jakie w związku z tym poniosą jego zdaniem premier Tusk i Adam Bodnar.

– Odpowiedzialność za skutki tych działań, w szczególności wobec obywateli, w tym ofiar przestępstw, obciążać będą osobiście Pana Premiera oraz Pana Ministra Adama Bodnara – oświadczył prezydent w piśmie do premiera Donalda Tuska.

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie wiceministra sprawiedliwości Krzysztofa Śmieszka. – Pan prezydent zdaje się zapominać, że to on jest współtwórcą upolitycznienia prokuratury, bo pozwolił na przejęcie jej przez partyjkę Ziobry. Zamiast wylewać krokodyle łzy nad działaniami prokuratora generalnego Adama Bodnara, który po prostu przywraca prokuraturę obywatelom. Prezydent powinien raczej zaangażować się w debatę, jak usprawnić działania tej ważnej dla bezpieczeństwa państwa formacji. A przede wszystkim, jak zapewnić jej niezależne działanie – mówi nam Śmieszek.