Tak Polacy oceniają Donalda Tuska w roli premiera. Wyniki pokazują prawdę

Ocena premiera Donalda Tuska lepsza niż całego rządu

W prezentowanym kilka dni temu w sondażu przeprowadzonym dla "Super Expressu" wyniki były następujące: 29 proc. osób ocenia obecny rząd dobrze, 53 proc. źle, 2 proc. nie ma sprecyzowanego zdania na temat obecnego rządu. Natomiast odpowiedź: ani dobrze, ani źle wskazało 16 proc. osób.

Polacy wskazują, jak postrzegają premiera

Chociaż Polacy są krytyczni wobec rządu Tuska, to jego samego w roli premiera oceniają łagodniej. Tak wynika z nowego badania. Na pytanie: "Jak oceniasz pracę Donalda Tuska w roli premiera?", odpowiedź dobrze wskazało 33 proc., źle 53 proc., ani dobrze, ani źle 13 proc, a tylko 1 proc. nie ma na ten temat zdania.

Eksperci zabrali głos na temat Donalda Tuska i jego rządu

W ocenie politologa, prof. Rafała Chwedoruka premier nie ma się czym przejmować: - Ten premier żyje bez przerwy z żółtą kartką i groźbą czerwonej, a wszystko od czasu podniesienia wieku emerytalnego. (...) Dopóki sondaże zadowolenia z rządu czy poszczególnych ministrów nie mają wpływu na wskaźniki poparcia dla całej kolacji władzy, nie będzie miało to większego znaczenia. Alarm powinien być wszczęty wtedy, kiedy sondaże partyjne zaczęłyby się załamywać, a do tego to chyba jeszcze dosyć daleko.

Prof. Antoni Dudek wskazuje zaś, że: - Wydaje się, że główną szansą Tuska na utrzymanie się przy władzy jest pogłębianie podziałów na prawicy. Stąd koncentracja premiera na aferze Zondacrypto i rozliczaniu rządów PiS.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 21-22.09.2026 roku metodą CAWI na próbie 1029 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.