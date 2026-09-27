Wybory prezydenckie w Krakowie. Czy potrzebna będzie druga tura?

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-09-27 21:21

Przedterminowe wybory w Krakowie odbyły się w niedzielę 27 września. Pierwsze sondażowe wyniki wyborów wskazały, że najlepszy wynik osiągnął Łukasz Gibała, a drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska. Najpewniej potrzebna będzie druga tura wyborów, ponieważ nikt z kandydatów nie osiągnął ponad połowy poparcia.

Dłoń osoby wrzucającej głos do przezroczystej urny z godłem Polski. O wynikach wyborów w Krakowie czytaj na SE Polityka.
Autor: Adam Burakowski/ East News

W Krakowie odbyły się przedterminowe wybory na prezydneta miasta. Znamy już pierwsze sondażowe wyniki. Najlepszy w rywalizacji okazał się Łukasz Gibała, który w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa uzyskał 36,6 proc. głosów, drugie miejsce zajęła senator Monika Piątkowska zdobyła 24,4 proc. Takie wyniki przedstawione zostały w sondażu exit poll przeprowadzony przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Frekwencja wyniosła 41,9 proc. - obliczył Ipsos.

Jeśli wyniki się utrzymają, to oznacza, że będzie potrzebna druga tura wyborów, by rozstrzygnąć to, kto zostanie prezydentem Krakowa. Najpewniej zmierzą się w niej Łukasz Gibała, czyli założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców oraz popierana przez KO i PSL senator Monika Piątkowska. Jeśli potrzebna będzie druga tura wyborów to zostanie ona przeprowadzona 11 października.

Kto zajął dalsze miejsca w wyścigu o prezydencki fotel? Zgodnie z wynikami sondażu exit poll:

  • 19,6 proc. uzyskał Michał Drewnicki (PiS)
  • 8,7 proc. zdobyła Aleksandra Owca (Razem)
  • 6,1 proc. osób poparło Darię Gosek-Popiołek (Lewica)
  • 4,2 proc. zdobył Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej)
  • 0,4 proc. osób postawiło na Sławomira Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska)

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta. 

Biedrzycka Expressem | 2026 09 24
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYBORY W KRAKOWIE