Wybory prezydenckie w Krakowie. Czy potrzebna będzie druga tura?

W Krakowie odbyły się przedterminowe wybory na prezydneta miasta. Znamy już pierwsze sondażowe wyniki. Najlepszy w rywalizacji okazał się Łukasz Gibała, który w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa uzyskał 36,6 proc. głosów, drugie miejsce zajęła senator Monika Piątkowska zdobyła 24,4 proc. Takie wyniki przedstawione zostały w sondażu exit poll przeprowadzony przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Frekwencja wyniosła 41,9 proc. - obliczył Ipsos.

Jeśli wyniki się utrzymają, to oznacza, że będzie potrzebna druga tura wyborów, by rozstrzygnąć to, kto zostanie prezydentem Krakowa. Najpewniej zmierzą się w niej Łukasz Gibała, czyli założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców oraz popierana przez KO i PSL senator Monika Piątkowska. Jeśli potrzebna będzie druga tura wyborów to zostanie ona przeprowadzona 11 października.

Kto zajął dalsze miejsca w wyścigu o prezydencki fotel? Zgodnie z wynikami sondażu exit poll:

19,6 proc. uzyskał Michał Drewnicki (PiS)

8,7 proc. zdobyła Aleksandra Owca (Razem)

6,1 proc. osób poparło Darię Gosek-Popiołek (Lewica)

4,2 proc. zdobył Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej)

0,4 proc. osób postawiło na Sławomira Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska)

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.