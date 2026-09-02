Kim jest Monika Piątkowska? To na nią postawiło KO i PSL w wyborach na prezydenta Krakowa

Monika Piątkowska jest prawniczką, urzędniczką państwową i samorządową, a obecnie senatorką XI kadencji. Jej kariera obejmuje pracę w krakowskim magistracie, Ministerstwie Gospodarki oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, a także prezesurę w Izbie Zbożowo-Paszowej.

Została przedstawiona jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL na stanowisko prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach, które odbędą się po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum.

Monika Piątkowska weźmie udział w debacie „BITWA O KRAKÓW” organizowanej przez „Super Express” 2 września o godzinie 17:00, gdzie wraz z pięcioma innymi kandydatami przedstawi swoje wizje i programy dotyczące kluczowych problemów Krakowa, takich jak zarządzanie zadłużeniem, Strefa Czystego Transportu czy budowa metra.

Monika Piątkowska, urodzona 18 sierpnia 1974 roku w Zakopanem, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uzupełniła swoje wykształcenie o studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu. W 2007 roku była stypendystką IVLP, międzynarodowego programu organizowanego przez Departament Stanu USA.

Jej kariera zawodowa rozpoczęła się w krakowskim samorządzie, gdzie w latach 2003–2012 pełniła funkcję dyrektorki Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta. W tym okresie aktywnie uczestniczyła w tworzeniu strategii rozwoju Krakowa oraz wieloletniego planu inwestycyjnego. Od 2009 roku była również odpowiedzialna za promocję miasta jako pełnomocniczka prezydenta ds. marki Krakowa.

W 2012 roku przeszła do pracy w Ministerstwie Gospodarki, gdzie objęła stanowisko dyrektorki departamentu komunikacji społecznej oraz rzeczniczki ministra. W latach 2013–2015 była związana z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, koordynując działania promocyjne i Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Od 2019 do 2025 roku pełniła funkcję prezesa Izby Zbożowo-Paszowej. W 2026 roku została uhonorowana Złotą Odznaką „Za Zasługi w Rzemiośle” przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

Działalność polityczna

Monika Piątkowska posiada również doświadczenie w polityce. Bezskutecznie kandydowała do Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w 2010 roku, a także do Sejmu w 2011 roku i do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Później angażowała się w działalność partii Polska 2050, którą opuściła w kwietniu 2023 roku.

Przełom w jej karierze politycznej nastąpił w marcu 2025 roku, kiedy to w wyborach uzupełniających została wybrana do Senatu XI kadencji. Zdobyła mandat w okręgu nr 33 jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej, z poparciem PSL, Lewicy i Socjaldemokracji Polskiej, zastępując Bogdana Klicha. Ślubowanie senatorskie złożyła 26 marca tego samego roku, a następnie wstąpiła do Platformy Obywatelskiej. W czerwcu 2026 roku Monika Piątkowska została przedstawiona jako wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL na stanowisko prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach, które odbędą się po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum.

Debata "Bitwa o Kraków"

W kontekście nadchodzących przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, „Super Express” organizuje debatę zatytułowaną „BITWA O KRAKÓW”. Wydarzenie to, zaplanowane na środę 2 września o godzinie 17:00, ma zgromadzić sześcioro kandydatów: Łukasza Gibałę, Monikę Piątkowską, Darię Gosek-Popiołek, Michała Drewnickiego, Aleksandrę Owcę oraz Bartosza Bocheńczaka. Celem debaty jest umożliwienie mieszkańcom Krakowa szczegółowego zapoznania się z wizjami i programami kandydatów ubiegających się o najwyższe stanowisko w mieście.

Wydarzenie ma wyróżniać się innowacyjnym formatem, odbiegającym od tradycyjnych spotkań wyborczych. Uczestnicy zostaną poddani różnorodnym wyzwaniom, mającym na celu sprawdzenie ich wiedzy i zdolności reagowania.

Kandydaci zmierzą się w quizie, odpowiadając na pytania dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej, zarządzania finansami oraz inwestycji miejskich.

Mieszkańcy Krakowa będą mieli możliwość zadawania pytań bezpośrednio kandydatom.

Każdy z kandydatów będzie mógł wybrać dwóch konkurentów i zadać im bezpośrednie pytanie, z możliwością riposty po udzielonej odpowiedzi.

Każdy uczestnik otrzyma „czerwoną kartkę”, którą będzie mógł użyć, aby uzyskać prawo do dodatkowej wypowiedzi w odpowiedzi na szczególnie kontrowersyjną wypowiedź rywala, z możliwością riposty ze strony przeciwnika.

Agenda debaty obejmuje szeroki zakres kluczowych problemów Krakowa, w tym: metody zarządzania zadłużeniem miasta, przyszłość Strefy Czystego Transportu, realność i finansowanie budowy metra, sposoby obniżania kosztów komunikacji miejskiej oraz strategie budowy nowych mieszkań. Ważnym elementem dyskusji będzie również kwestia efektywnej współpracy z Radą Miasta, której skład pozostał niezmieniony po ostatnim referendum, oraz wizje zapewnienia sprawnego funkcjonowania samorządu.

Debata „BITWA O KRAKÓW” będzie transmitowana na żywo w środę 2 września o godzinie 17:00 na kanałach YouTube „Super Expressu”.

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