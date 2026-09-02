Co wiemy o Aleksandrze Owcy? Chce zostać prezydentem Krakowa

Aleksandra Owca pełni funkcję radnej Rady Miasta Krakowa IX kadencji, a od grudnia 2024 roku jest współprzewodniczącą Partii Razem, co wskazuje na jej znaczącą pozycję zarówno w samorządzie lokalnym, jak i w polityce krajowej.

W maju 2026 roku została ogłoszona kandydatką Partii Razem na prezydenta Krakowa, co podkreśla jej ambicje polityczne i dążenie do objęcia najwyższego stanowiska w mieście.

Jej działalność polityczna koncentruje się na kwestiach społecznych, mieszkaniowych (m.in. rozwój budownictwa społecznego, podatek antyspekulacyjny) oraz ochronie środowiska. Deklaruje również prospołeczne poglądy, wspiera prawa osób LGBT i opowiada się za etyką w życiu publicznym, krytykując łączenie stanowisk publicznych i prywatnych.

Aleksandra Owca, urodzona 25 czerwca 1992 roku w Krakowie, to polska prawniczka, aktywnie zaangażowana w politykę i samorząd. Pełni funkcję radnej Rady Miasta Krakowa IX kadencji, a od 3 grudnia 2024 roku jest współprzewodniczącą Partii Razem. Jej działalność koncentruje się na kwestiach społecznych, mieszkaniowych oraz ochronie środowiska. Jej edukacja obejmowała ukończenie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w rodzinnym mieście, a następnie studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 roku reprezentowała środowisko aplikantów podczas XII Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbył się w Krakowie. Obecnie wykonuje zawód radczyni prawnej. Przed rozpoczęciem kariery politycznej współpracowała z czeską Fundacją Frank Bold.

Kariera polityczna i samorządowa

W lipcu 2020 roku Aleksandra Owca dołączyła do Lewicy Razem, gdzie objęła stanowisko współpracowniczki krakowskiej posłanki Darii Gosek-Popiołek. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku ubiegała się o mandat poselski do Sejmu, startując z piątego miejsca na liście Lewicy w okręgu krakowskim, jednak nie uzyskała mandatu. Aktywnie uczestniczyła również w kampanii wyborczej Darii Gosek-Popiołek.

W 2024 roku z powodzeniem kandydowała do Rady Miasta Krakowa, otwierając listę Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców” w okręgu numer 2. Po zdobyciu mandatu radnej, objęła funkcję wiceprzewodniczącej klubu radnych Kraków dla Mieszkańców. Zasiadała w wielu komisjach miejskich, w tym w Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, Komisji Mienia i Mieszkalnictwa (gdzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej), Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej, Komisji Polityki Społecznej i Senioralnej, Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Planowania Przestrzennego oraz Komisji Inwentaryzacyjnej. Była również członkinią Komisji Praworządności, z której jednak została odwołana.

Na przełomie listopada i grudnia 2024 roku została wybrana, wspólnie z Adrianem Zandbergiem, na współprzewodniczącą Partii Razem (dawniej znanej jako Lewica Razem). W styczniu 2026 roku wystąpiła z klubu Kraków dla Mieszkańców. W maju 2026 roku ogłoszono ją kandydatką Partii Razem na prezydenta Krakowa, co miało nastąpić po ewentualnym odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum lokalnym.

W sierpniu 2024 roku Aleksandra Owca aktywnie zareagowała na sprawę mobbingu w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, przegraną przez dyrektor Marię Annę Potocką. W związku z tym złożyła wniosek do prezydenta Krakowa o przeprowadzenie kontroli w placówce, co w konsekwencji doprowadziło do odwołania dyrektor Potockiej ze stanowiska.

Poglądy i Postulaty

Aleksandra Owca konsekwentnie deklaruje poglądy prospołeczne. Podczas kampanii do rady miasta, promując walkę z „partyjniactwem”, zadeklarowała, że nie będzie podejmować pracy w spółkach miejskich w trakcie pełnienia funkcji samorządowej. Wyrażała również krytykę wobec łączenia stanowisk publicznych i prywatnych, zarówno przez samorządowców, jak i lekarzy.

Jest zdecydowaną zwolenniczką świeckiego państwa i aktywnie wspiera prawa osób LGBT. Popiera inicjatywę „Zielony Kraków”, wysuniętą przez ugrupowanie Kraków dla Mieszkańców, oraz angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i praw zwierząt. W kwestiach mieszkaniowych opowiada się za rozwojem budownictwa społecznego i wprowadzeniem podatku antyspekulacyjnego od trzeciego mieszkania. W swoim wystąpieniu ze stycznia 2024 roku wskazała na „populistyczne programy rządzących i chciwość banków” jako główne przyczyny wzrostu cen na krakowskim rynku mieszkaniowym, krytykując jednocześnie rządowy program „Mieszkanie na start” z nieoprocentowanym kredytem. W maju tego samego roku, wspólnie z Dorotą Kolarską, apelowała o wzmocnienie bezpieczeństwa lekowego Polski poprzez inwestycje w krajową produkcję farmaceutyków, finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.

Debata "Bitwa o Kraków"

Przed zbliżającymi się wyborami na prezydenta Krakowa, „Super Expressu” organizuje debatę zatytułowaną „BITWA O KRAKÓW”. Wydarzenie to, zaplanowane na środę 2 września na godzinę 17:00, ma zgromadzić sześcioro kandydatów: Łukasza Gibałę, Monikę Piątkowską, Darię Gosek-Popiołek, Michała Drewnickiego, Aleksandrę Owcę oraz Bartosza Bocheńczaka. Głównym celem spotkania jest umożliwienie mieszkańcom Krakowa szczegółowego zapoznania się z wizjami i programami kandydatów ubiegających się o najwyższe stanowisko w mieście.

Debata ma odbiegać od standardowych formatów. Uczestnicy zostaną poddani różnorodnym wyzwaniom, które mają sprawdzić ich wiedzę i zdolności reagowania. Początkowo kandydaci zmierzą się w quizie wiedzy o Krakowie, odpowiadając na pytania dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej, zarządzania finansami oraz inwestycji. Następnie, mieszkańcy Krakowa będą mieli możliwość zadawania pytań bezpośrednio kandydatom.

Najbardziej dynamiczną częścią debaty ma być segment „RING”, gdzie każdy z kandydatów będzie mógł wybrać dwóch konkurentów i zadać im bezpośrednie pytanie, z możliwością riposty po udzielonej odpowiedzi. Dodatkowo, każdy uczestnik otrzyma „czerwoną kartkę”, którą będzie mógł użyć, aby uzyskać prawo do dodatkowej wypowiedzi w odpowiedzi na szczególnie kontrowersyjną wypowiedź rywala, z możliwością riposty ze strony przeciwnika.

Agenda debaty obejmuje szeroki zakres kluczowych problemów Krakowa, takich jak: metody zarządzania zadłużeniem miasta, przyszłość Strefy Czystego Transportu, realność i finansowanie budowy metra, sposoby obniżania kosztów komunikacji miejskiej oraz strategie budowy nowych mieszkań. Ważnym elementem dyskusji będzie również kwestia efektywnej współpracy z Radą Miasta, której skład pozostał niezmieniony po ostatnim referendum, oraz wizje zapewnienia sprawnego funkcjonowania samorządu.

Debata „BITWA O KRAKÓW” będzie transmitowana na żywo w środę 2 września o godzinie 17:00 na kanałach YouTube „Super Expressu”.

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