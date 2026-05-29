Bartosz Bocheńczak kandydatem na prezydenta Krakowa. Co o nim wiemy?

Konfederacja ogłosiła Bartosza Bocheńczaka, przedsiębiorcę i sekretarza krajowego partii Nowa Nadzieja, swoim kandydatem na prezydenta Krakowa w nadchodzących przedterminowych wyborach.

Przedterminowe wybory w Krakowie są konsekwencją odwołania dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, po tym jak referendum w sprawie jego odwołania osiągnęło wymaganą frekwencję i zostało uznane za ważne.

Bartosz Bocheńczak, o ugruntowanej pozycji w Konfederacji i z doświadczeniem jako szef sztabu wyborczego Sławomira Mentzena, znany jest z krytycznego podejścia do polityki zarówno KO, jak i PiS.

Decyzja o przedterminowych wyborach jest bezpośrednią konsekwencją odwołania dotychczasowego prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Referendum w sprawie jego odwołania osiągnęło frekwencję na poziomie 29,99 proc., co uznano za wynik wystarczający do jego ważności. Z kolei referendum dotyczące odwołania Rady Miasta Krakowa okazało się nieważne, z frekwencją wynoszącą 29,97 proc.. Zgodnie z przepisami, nowe wybory muszą zostać przeprowadzone w ciągu 90 dni od daty odwołania.

Bartosz Bocheńczak, urodzony w 1984 roku przedsiębiorca i ekonomista, a także sekretarz krajowy partii Nowa Nadzieja, został wskazany jako kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa. Ma on ubiegać się o urząd w przedterminowych wyborach, które odbędą się po odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Informację tę przekazał Piotr Bartosz, jeden z liderów Konfederacji w stolicy Małopolski, w rozmowie z portalem LoveKraków.

Kim jest Bartosz Bocheńczak?

Bartosz Bocheńczak to postać o ugruntowanej pozycji w środowisku politycznym Konfederacji. Opisywany jako przedsiębiorca, działacz społeczny i polityk, jest związany z koalicją Konfederacja Wolność i Niepodległość. W strukturach ogólnokrajowych pełnił kluczową funkcję szefa sztabu wyborczego Sławomira Mentzena podczas kampanii prezydenckiej. Mimo zaangażowania w politykę ogólnokrajową, Bocheńczak deklaruje koncentrację na sprawach Krakowa. Piotr Bartosz, przedstawiając decyzję Konfederacji, zaznaczył, że wybór kandydata był wynikiem negocjacji wewnątrz ugrupowania. Wskazał również na długoterminowe plany koalicji.

- Teraz naszym kandydatem na prezydenta będzie Bartosz Bocheńczak. Podeszliśmy do ustalenia kandydata na prezydenta na zasadzie negocjacji, dziś naszym kandydatem będzie Bartosz Bocheńczak z Nowej Nadziei, a w 2029 roku będzie to człowiek z Ruchu Narodowego – powiedział portalowi LoveKraków Piotr Bartosz.

Wśród innych ogłoszonych kandydatów na urząd prezydenta Krakowa znalazł się również Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, który zapowiedział także wystawienie własnych kandydatów do rady miasta.

Poglądy Bocheńczaka

Bartosz Bocheńczak znany jest z krytycznego podejścia do polityki zarówno KO, jak i PiS. Kilka dni przed referendum, wzywając do udziału w nim, polityk skrytykował ówczesnego prezydenta Miszalskiego, pisząc:

- Najpierw rekordowo zadłużył miasto, następnie koszty przerzuca na mieszkańców - ocenił.

Jego krytyka nie ogranicza się jednak wyłącznie do lokalnych władz. Polityk komentował również kwestie ogólnokrajowe i międzynarodowe. Odnosząc się do wypowiedzi Mariusza Błaszczaka dotyczącej relacji polsko-amerykańskich i planów Donalda Trumpa.

- Mariusz Błaszczak stwierdził wczoraj, że powinniśmy byli wejść do rady pokoju Donalda Trumpa, to może Amerykanie nie wycofywaliby części oddziałów z Polski. To pokazuje, jak oderwana od rzeczywistości jest polska klasa polityczna. Nie oczarujemy Amerykanów swoim lizusostwem. USA ogłosiło nową doktrynę obronności i się jej trzyma. A jeżeli kierownictwo PiS myśli, że Trumpowi bardziej zależy na sojusznikach, niż jego własnych interesach, to się grubo mylą - stwierdził/

