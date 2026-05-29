Ostra reakcja Nawrockiego na decyzję Zełenskiego! Chce mu odebrać order Orła Białego

Paulina Jaworska
2026-05-29 10:32

Prezydent Karol Nawrocki skomentował nadanie przez prezydneta Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej jednostce imienia „Bohaterów UPA”. - Dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie; oceniam tę decyzję bardzo krytycznie - przyznał Nawrocki.

Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki dodał też, że zamierza podając konkretne kroki dotyczące oznaczenia, którym kilka lat temu został uhonorowany prezydent Ukrainy. - 8 czerwca posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego, zaproponowałem, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

W środę (27 maja) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak mówił, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”. W Polsce Ukraińska Powstańcza Armia uznawana jest za sprawczynię eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu.

Zełenski otrzymał Order Orła Białego od prezydneta Dudy

Prezydent Wołodymy Zełenski został oznaczony Orderem Orła Białego w 2023 roku przez ówczesnego prezydneta Polski, Andrzeja Dudę. -Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy,  w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka odznaczony został  Orderem Orła Białego Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - podano w kwietniu 2023 roku na oficjalnej stronie KPRP. 

Andrzej Duda zaznaczył wówczas w czasie uroczystości wręczenia orderu, że Order Orła Białego jest najstarszym i najcenniejszym polskim odznaczeniem i jest wręczany wyjątkowym osobom, które swoim życiem, służbą publiczną, pracą dokonały wyjątkowych zasług dla Rzeczypospolitej, w szerokim znaczeniu, także w znaczeniu sąsiedztwa i tego, co ją otacza. – Nie ma wątpliwości, że jest Pan, Panie Prezydencie, jesteś Wołodymirze, człowiekiem absolutnie wyjątkowym. Obserwując Twoją służbę dla Ojczyzny trudno ukryć łzy wzruszenia – mówił wówczas.

