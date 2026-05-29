Ostra reakcja Nawrockiego na decyzję Zełenskiego! Chce mu odebrać order Orła Białego

Prezydent Karol Nawrocki dodał też, że zamierza podając konkretne kroki dotyczące oznaczenia, którym kilka lat temu został uhonorowany prezydent Ukrainy. - 8 czerwca posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego, zaproponowałem, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

W środę (27 maja) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak mówił, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”. W Polsce Ukraińska Powstańcza Armia uznawana jest za sprawczynię eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu.

Zełenski otrzymał Order Orła Białego od prezydneta Dudy

Prezydent Wołodymy Zełenski został oznaczony Orderem Orła Białego w 2023 roku przez ówczesnego prezydneta Polski, Andrzeja Dudę. -Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka odznaczony został Orderem Orła Białego Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - podano w kwietniu 2023 roku na oficjalnej stronie KPRP.

Andrzej Duda zaznaczył wówczas w czasie uroczystości wręczenia orderu, że Order Orła Białego jest najstarszym i najcenniejszym polskim odznaczeniem i jest wręczany wyjątkowym osobom, które swoim życiem, służbą publiczną, pracą dokonały wyjątkowych zasług dla Rzeczypospolitej, w szerokim znaczeniu, także w znaczeniu sąsiedztwa i tego, co ją otacza. – Nie ma wątpliwości, że jest Pan, Panie Prezydencie, jesteś Wołodymirze, człowiekiem absolutnie wyjątkowym. Obserwując Twoją służbę dla Ojczyzny trudno ukryć łzy wzruszenia – mówił wówczas.