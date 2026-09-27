Wybory na prezydneta Krakowa. Oto pierwsze wyniki

Mieszkańcy Krakowa w niedzielę 27 września brali udział w głosowaniu na prezydenta miasta. To przedterminowe wybory, które odbył się ponieważ w maju odwołany został w drodze referendum prezydent Aleksander Miszalski.

Już wiadomo, jak wyglądają pierwsze wyniki niedzielnych wyborów. Takie wyniku uzyskali startujący w przyspieszonych wyborach kandydaci:

Michał Drewnicki: 19,6 proc.

Łukasz Gibała: 36,6 proc.

Daria Gosek-Popiołek: 6,1 proc.

Michał Klimek: 4,2 proc.

Aleksandra Owca: 8,7 proc.

Monika Piątkowska: 24,4 proc.

Sławomir Pietrzak: 4 proc.

Kraków wybierał prezydenta

W Krakowie głos można było oddać do godz. 21. Na karcie do głosowania było osiem nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, należy wpisać znak "x" przy nazwisku jednego z kandydatów. Głos oddany przy Janie Hoffmanie będzie liczony jako nieważny, ponieważ kandydat ten zrezygnował ze startu w wyborach.

Natomiast jeśli mieszkaniec odda głos zarówno na Hoffmana, jak również jednego z innych wpisanych kandydatów - wówczas głos zostanie uznany za ważny, oddany na nieskreślonego kandydata. W lokalach wyborczych znajdują się informujące o tym obwieszczenia.

Kiedy poznamy ostateczne wyniki wyborów przedterminowych w Krakowie?

Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej ok. godz. 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godz. 3 a 4 rano. Wyniki będą wywieszone na drzwiach magistratu.