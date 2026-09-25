Łukasz Gibała kandydatem na prezydenta Krakowa. Kim jest prywatnie? Rodzina, partnerka, wykształcenie

Łukasz Gibała startuje po raz kolejny w wyborach na prezydenta Krakowa.

Wybory odbędą się 27 września i są konsekwencją majowego referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

Łukasz Gibała, założyciel stowarzyszenia "Kraków dla Mieszkańców", ma już doświadczenie w ubieganiu się o ten urząd, przegrywając w drugiej turze w 2024 roku i zajmując trzecie miejsca w 2014 i 2018 roku.

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września.

Historia Łukasza Gibały. Kim jest kandydat na prezydenta Krakowa?

Dla Łukasza Gibały będzie to czwarta próba zdobycia fotela prezydenta Krakowa. W 2024 roku dotarł do drugiej tury, gdzie ostatecznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim. W latach 2014 i 2018 zajmował trzecie miejsca, co uniemożliwiło mu przejście do kolejnego etapu głosowania.

Łukasz Gibała jest założycielem stowarzyszenia oraz klubu radnych miejskich pod nazwą "Kraków dla Mieszkańców". W przeszłości był związany z Ruchem Palikota oraz Platformą Obywatelską, pełniąc funkcję posła przez dwie kadencje. Posiada wykształcenie filozoficzne, uzyskane na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obronił doktorat z nauk humanistycznych i przez kilka lat pracował jako naukowiec. Jest również aktywnym przedsiębiorcą.

Łukasz Gibała prywatnie: rodzina, partnerka, wykształcenie

Łukasz Gibała urodził się 10 września 1977 roku w Krakowie. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, był na rocznym stypendium na Uniwersytecie Notre Dame w USA, uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Przez kilka lat był pracownikiem naukowym. Jako przedsiębiorca prowadził firmę produkującą m.in. filamenty do drukarek 3D.

Co ciekawe prywatnie jest siostrzeńcem Jarosława Gowina, ale nie ma z nim bliskich relacji: - Mówi się, że jestem pociotkiem Gowina. Jaki mam na to wpływ? Żaden. Poza tym z Jarosławem nie mamy za bardzo kontaktu. Ostatni raz widzieliśmy się przelotem kilka lat temu – przyznał w wywiadzie dla lovekrakow.pl w 2024 roku. Jest rozwodnikiem. Od lat tworzy związek z partnerką Adrianną, poznali się podczas debaty dotyczącej spraw młodych ludzi.

Sonda Czy Łukasz Gibała ma szansę zostać prezydentem Krakowa? Tak Nie Trudno powiedzieć

GEN. KOMORNICKI OSTRZEGA: TO WSTĘP DO ATAKU NA POLSKĘ I KRAJE BAŁTYCKIE! | Super Ring