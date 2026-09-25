Aleksandra Owca chce zostać prezydentem Krakowa. Jest najmłodsza z kandydatów

Aleksandra Owca pełni funkcję radnej Rady Miasta Krakowa IX kadencji, a od grudnia 2024 roku jest współprzewodniczącą partii Razem, co wskazuje na jej znaczącą pozycję zarówno w samorządzie lokalnym, jak i w polityce krajowej.

W maju 2026 roku została ogłoszona kandydatką partii Razem na prezydenta Krakowa , co podkreśla jej ambicje polityczne i dążenie do objęcia najwyższego stanowiska w mieście.

, co podkreśla jej ambicje polityczne i dążenie do objęcia najwyższego stanowiska w mieście. Jej działalność polityczna koncentruje się na kwestiach społecznych, mieszkaniowych (m.in. rozwój budownictwa społecznego, podatek antyspekulacyjny) oraz ochronie środowiska. Deklaruje również prospołeczne poglądy, wspiera prawa osób LGBT i opowiada się za etyką w życiu publicznym, krytykując łączenie stanowisk publicznych i prywatnych.

Aleksandra Owca, urodzona 25 czerwca 1992 roku w Krakowie, to polska prawniczka, aktywnie zaangażowana w politykę i samorząd. Pełni funkcję radnej Rady Miasta Krakowa IX kadencji, a od 3 grudnia 2024 roku jest współprzewodniczącą partii Razem. Jej działalność koncentruje się na kwestiach społecznych, mieszkaniowych oraz ochronie środowiska. Jej edukacja obejmowała ukończenie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w rodzinnym mieście, a następnie studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 roku reprezentowała środowisko aplikantów podczas XII Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbył się w Krakowie. Obecnie wykonuje zawód radczyni prawnej. Przed rozpoczęciem kariery politycznej współpracowała z czeską Fundacją Frank Bold.

Kariera polityczna w samorządzie

W lipcu 2020 roku Aleksandra Owca dołączyła do Lewicy Razem, gdzie objęła stanowisko współpracowniczki krakowskiej posłanki Darii Gosek-Popiołek. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku ubiegała się o mandat poselski do Sejmu, startując z piątego miejsca na liście Lewicy w okręgu krakowskim, jednak nie uzyskała mandatu. Aktywnie uczestniczyła również w kampanii wyborczej Darii Gosek-Popiołek.

W 2024 roku z powodzeniem kandydowała do Rady Miasta Krakowa, otwierając listę Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców” w okręgu numer 2. Po zdobyciu mandatu radnej, objęła funkcję wiceprzewodniczącej klubu radnych Kraków dla Mieszkańców. Zasiadała w wielu komisjach miejskich, w tym w Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, Komisji Mienia i Mieszkalnictwa (gdzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej), Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej, Komisji Polityki Społecznej i Senioralnej, Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Planowania Przestrzennego oraz Komisji Inwentaryzacyjnej. Była również członkinią Komisji Praworządności, z której jednak została odwołana.

Na przełomie listopada i grudnia 2024 roku została wybrana, wspólnie z Adrianem Zandbergiem, na współprzewodniczącą partii Razem (dawniej znanej jako Lewica Razem). W styczniu 2026 roku wystąpiła z klubu Kraków dla Mieszkańców. W maju 2026 roku ogłoszono ją kandydatką partii Razem na prezydenta Krakowa.

W sierpniu 2024 roku Aleksandra Owca aktywnie zareagowała na sprawę mobbingu w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, przegraną przez dyrektor Marię Annę Potocką. W związku z tym złożyła wniosek do prezydenta Krakowa o przeprowadzenie kontroli w placówce, co w konsekwencji doprowadziło do odwołania dyrektor Potockiej ze stanowiska.

Poglądy i postulaty

Aleksandra Owca konsekwentnie deklaruje poglądy prospołeczne. Podczas kampanii do rady miasta, promując walkę z „partyjniactwem”, zadeklarowała, że nie będzie podejmować pracy w spółkach miejskich w trakcie pełnienia funkcji samorządowej. Wyrażała również krytykę wobec łączenia stanowisk publicznych i prywatnych, zarówno przez samorządowców, jak i lekarzy.

Jest zdecydowaną zwolenniczką świeckiego państwa i aktywnie wspiera prawa osób LGBT. Popiera inicjatywę „Zielony Kraków”, wysuniętą przez ugrupowanie Kraków dla Mieszkańców, oraz angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i praw zwierząt.

W kwestiach mieszkaniowych opowiada się za rozwojem budownictwa społecznego i wprowadzeniem podatku antyspekulacyjnego od trzeciego mieszkania. W swoim wystąpieniu ze stycznia 2024 roku wskazała na „populistyczne programy rządzących i chciwość banków” jako główne przyczyny wzrostu cen na krakowskim rynku mieszkaniowym, krytykując jednocześnie rządowy program „Mieszkanie na start” z nieoprocentowanym kredytem. W maju tego samego roku, wspólnie z Dorotą Kolarską, apelowała o wzmocnienie bezpieczeństwa lekowego Polski poprzez inwestycje w krajową produkcję farmaceutyków, finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.

Sonda Kto Twoim zdaniem wygra wybory prezydenckie w Krakowie? Łukasz Gibała Monika Piątkowska Daria Gosek-Popiołek Michał Drewnicki Aleksandra Owca Bartosz Bocheńczak