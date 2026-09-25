Ostatni sondaż przed wyborami w Krakowie. Tak wygląda sytuacja na finiszu kampanii

Przypomnijmy, że 24 maja w Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego mieszkańcy odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Dlatego też w niedzielę mieszkańcy miasta wezmą udział w przedterminowych wyborach na nowego włodarza. Na karcie do głosowania pojawią się następujące nazwiska kandydatów, które będą umieszczone w kolejności alfabetycznej:

Michał Krzysztof Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość),

(KW Prawo i Sprawiedliwość), Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców),

(KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców), Daria Iwona Gosek-Popiołek (KW NL),

(KW NL), Jan Krzysztof Hoffman (KWW Jana Hoffmana – REFERENDUMKRK), Michał Grzegorz Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej), co istotne głos oddany na Jana Hoffmana będzie nieważny, ponieważ kandydat zrezygnował ze startu w wyborach. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. Nazwisko Hoffmana będzie jednak na karcie do głosowania, ponieważ kandydat zbyt późno ogłosił rezygnację i niemożliwy jest już wydruk kart bez jego nazwiska.

Aleksandra Katarzyna Owca (KW Razem),

(KW Razem), Monika Jadwiga Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami),

(KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami), Sławomir Jan Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska).

Ostatni sondaż przed wyborami w Krakowie

Piątek, 25 września, to ostatni dzień kampanii wyborczej. O północy z piątku na sobotę zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Jak wygląda poparcie dla poszczególnych kandydatów na ostatniej prostej przed wyborami? Sprawdzono je w sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla portalu lovekrakow.pl.

Wyniki są następujące: najwięcej osób postawiło na Łukasza Gibałę, który może liczyć na 32,88 proc. poparcia, drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, startująca z poparciem KO i PSL która uzyskała 27,78 proc. głosów. Trzecie miejsce należy do Michała Drewnickiego z PiS, na którego wskazało 16,11 proc. osób.

Kolejne miejsca zajęli: Aleksandra Owca z Razem z wynikiem 11,01 proc., Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy z poparciem na poziomie 7,01 proc., Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, którego popiera 5,07 proc., na ostatnim miejscu sondażu znalazł się Sławomir Pietrzyk z SDPL; z wynikiem 0,14 proc.

Co ważne aż 23,78 proc. respondentów - jak podaje OGB nie umiało wskazać kandydata lub wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". - W prezentowanych wynikach ich odpowiedzi zostały proporcjonalnie rozłożone pomiędzy kandydatów - wskazano na lovekrakow.pl.

Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę 27 września w godzinach 7-21. Mieszkaniec będzie mógł zagłosować w obwodzie głosowania, do którego jest przypisany. Miasto podzielone zostało na 454 takie obwody – 412 stałe i 42 odrębne (szpitale, domy opieki, domy pomocy społecznej, areszty śledcze).

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