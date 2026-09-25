Ostatni sondaż przed wyborami w Krakowie. Tak wygląda sytuacja na finiszu kampanii

Przypomnijmy, że 24 maja w Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego mieszkańcy odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Dlatego też w niedzielę mieszkańcy miasta wezmą udział w przedterminowych wyborach na nowego włodarza. Na karcie do głosowania pojawią się następujące nazwiska kandydatów, które będą umieszczone w kolejności alfabetycznej:
- Michał Krzysztof Drewnicki (KW Prawo i Sprawiedliwość),
- Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców),
- Daria Iwona Gosek-Popiołek (KW NL),
- Jan Krzysztof Hoffman (KWW Jana Hoffmana – REFERENDUMKRK), Michał Grzegorz Klimek (KW Konfederacja Korony Polskiej), co istotne głos oddany na Jana Hoffmana będzie nieważny, ponieważ kandydat zrezygnował ze startu w wyborach. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. Nazwisko Hoffmana będzie jednak na karcie do głosowania, ponieważ kandydat zbyt późno ogłosił rezygnację i niemożliwy jest już wydruk kart bez jego nazwiska.
- Aleksandra Katarzyna Owca (KW Razem),
- Monika Jadwiga Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami),
- Sławomir Jan Pietrzyk (KW Socjaldemokracja Polska).
Ostatni sondaż przed wyborami w Krakowie
Piątek, 25 września, to ostatni dzień kampanii wyborczej. O północy z piątku na sobotę zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Jak wygląda poparcie dla poszczególnych kandydatów na ostatniej prostej przed wyborami? Sprawdzono je w sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla portalu lovekrakow.pl.
Wyniki są następujące: najwięcej osób postawiło na Łukasza Gibałę, który może liczyć na 32,88 proc. poparcia, drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, startująca z poparciem KO i PSL która uzyskała 27,78 proc. głosów. Trzecie miejsce należy do Michała Drewnickiego z PiS, na którego wskazało 16,11 proc. osób.
Kolejne miejsca zajęli: Aleksandra Owca z Razem z wynikiem 11,01 proc., Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy z poparciem na poziomie 7,01 proc., Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, którego popiera 5,07 proc., na ostatnim miejscu sondażu znalazł się Sławomir Pietrzyk z SDPL; z wynikiem 0,14 proc.
Co ważne aż 23,78 proc. respondentów - jak podaje OGB nie umiało wskazać kandydata lub wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". - W prezentowanych wynikach ich odpowiedzi zostały proporcjonalnie rozłożone pomiędzy kandydatów - wskazano na lovekrakow.pl.
Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę 27 września w godzinach 7-21. Mieszkaniec będzie mógł zagłosować w obwodzie głosowania, do którego jest przypisany. Miasto podzielone zostało na 454 takie obwody – 412 stałe i 42 odrębne (szpitale, domy opieki, domy pomocy społecznej, areszty śledcze).