Mocne słowa Michała Drewnickiego po wyborach w Krakowie. "Jestem dumny"

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu Michał Drewnicki uzyskał 19,6 proc. głosów. Lepsze wyniki uzyskali: Łukasz Gibała, na którego zagłosowało 36,6 proc. osób, oraz popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska z wynikiem 24,4 proc. Jeśli wyniki sondażu się potwierdzą, tych dwoje kandydatów zmierzy się w II turze 11 października.

Zdaniem Michała Drewnickiego kampania wyborcza w Krakowie przypadła na „bardzo trudny czas dla Prawa i Sprawiedliwości". Wskazał m.in. na rozłam w partii. - Gdyby pan premier Mateusz Morawiecki mnie poparł, ten wynik byłby lepszy - ocenił kandydat tuż po ogłoszeniu pierwszych wyników.

- To było 111 dni intensywnej kampanii. Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy, byliśmy w zakątkach Krakowa, o których poprzednie władze nawet nie wiedziały, że są. Prawica w Krakowie ma pomysł na miasto - powiedział Drewnicki.

Pozostali kandydaci uzyskali następujące wyniki, według pierwszych sondażowych danych:

Aleksandra Owca: 8,7 proc.

Daria Gosek-Popiołek: 6,1 proc.

Michał Klimek: 4,2 proc.

Sławomir Pietrzyk: 0,4 proc.

W niedzielę krakowianie wybierali nowego prezydenta miasta po tym, jak z tej funkcji w majowym referendum odwołany został Aleksander Miszalski (KO).

SPRAWDŹ: Łukasz Gibała po I turze wyborów w Krakowie. Wbija szpilę "warszawskim politykom"

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