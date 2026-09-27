Monika Piątkowska druga w wyborach na prezydenta Krakowa. Od razu podziękowała Tuskowi i Kosiniakowi-Kamyszowi

Monika Piątkowska po ogłoszeniu wyniku sondażu exit poll zapowiedziała, że nie zamierza się poddać i zaczyna działać. Zgodnie z pierwszymi sondażowymi wynikami to ona przeszła do II tury wyborów prezydenta Krakowa, a zmierzy się z Łukaszem Gibałą. Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, najwięcej głosów – 36,6 proc. - zdobył właśnie Łukasz Gibała, a Moniak Piątkowska uzyskała poparcie 24,4 proc. wyborców.

Po ogłoszeniu sondażowych wyników kandydatka na prezydenta Krakowa, senatorka Monika Piątkowska podziękowała wszystkim głosującym na nią Krakowianom, dzięki którym walczy dalej „o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków". Zadeklarowała, że najbliższe dwa tygodnie będą „tygodniami ciężkiej pracy".

- Dzisiaj się cieszymy, a od jutra ruszamy do ciężkiej roboty – powiedziała Monika Piątkowska na wieczorze wyborczym. Zaznaczyła, że nadchodzące dni mogą być trudne także ze względu na hejt towarzyszący kampanii.

Jesteśmy na to przygotowani. Naprawdę, ja jestem na to przygotowana i mój sztab jest na to przygotowany. Bo to będzie walka o Kraków albo bezpieczny, stabilny, przewidywalny, Kraków, który chce dokonać zmiany w drodze ewolucji spokojnie i transparentnie albo Kraków, gdzie zapanuje chaos, albo Kraków, gdzie będziemy obserwowali podpalanie miasta, gdzie będziemy mogli obserwować masowe zwolnienia, które są zapowiadane – mówiła Piątkowska.

Monika Piątkowska podziękowała też premierowi Donaldowi Tuskowi i wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, ponieważ kandydatka na prezydenta Krakowa startowała z poparciem Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Pozostali kandydaci uzyskali, według pierwszych doniesień, następujące wyniki:

Michał Drewnicki: 19,6 proc.

Aleksandra Owca: 8,7 proc.

Daria Gosek-Popiołek: 6,1 proc.

Michał Klimek: 4,2 proc.

Sławomir Pietrzyk: 0,4 proc.

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