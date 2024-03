Tak operowali Zbigniewa Ziobrę! Zdjęcie polityka mówi, jak wiele musiał przejść

Ziobro przeszedł ciężką terapię

Pacjent, o którym mówi cała Polska, napisał w serwisie X, że po wyczerpującej radio- i chemioterapii oraz immunoterapii, przeszedł ciężką operację, która objęła klatkę piersiową, jamę brzuszną i mięśniową oraz szyję. Ślady tego skomplikowanego zabiegu, w wyniku którego Zbigniewowi Ziobrze wycięto większość przełyku i część żołądka, widać na załączonym zdjęciu.

Wiemy, że jest taka choroba jak rak, że zbiera swoje ofiary, ale zwykle myślimy, że nas to nie dotyczy. Nie opierajcie Państwo na takim przekonaniu swojej przyszłości, swojego życia i życia Waszych bliskich. Badajcie się regularnie, a niepokojące symptomy konsultujcie ze… pic.twitter.com/ekOaB5h3Ru— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) March 16, 2024

Warto robić gastroskopię

Na ciele polityka dostrzec można plamy od płynu do dezynfekcji ran. Pacjent odżywiany jest przez sondę wpuszczoną do nosa oraz przyjmuje kroplówkę. Tą drogą podawane są też Ziobrze leki. - Badajcie się regularnie, a niepokojące symptomy konsultujcie ze specjalistami. Nowotwór to podstępny wróg – zaapelował we wpisie Ziobro. Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny i wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego, radzi, aby każdy, kto zauważy u sobie takie objawy jak trudności z połykaniem, zgłosił się do lekarza. - Nowotwór przełyku można wykryć podczas gastroskopii – mówi nam Zieliński.

