W sobotę rano lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro napisał przejmujący post, w którym dzieli się informacjami na temat swojego stanu zdrowia:

"Wiemy, że jest taka choroba jak rak, że zbiera swoje ofiary, ale zwykle myślimy, że nas to nie dotyczy. Nie opierajcie Państwo na takim przekonaniu swojej przyszłości, swojego życia i życia Waszych bliskich. Badajcie się regularnie, a niepokojące symptomy konsultujcie ze specjalistami. Nowotwór to podstępny wróg" - zaapelował Ziobro.

Polityk opowiedział także w jaki sposób dowiedział się o chorobie. Było to tuż przed ślubowaniem nowowybranych posłów. "Na to nie można się przygotować. Tam na sali, myślałem o rodzinie, o żonie, o dzieciach, o wszystkich bliskich dla mnie ludziach i o przyszłości. Wreszcie o tym, że przede mną najtrudniejsza bitwa do stoczenia" -czytamy w przejmującym wpisie.

Kiedy były minister sprawiedliwości dowiedział się o chorobie, miał już pierwsze przerzuty do żołądka. Lekarze natychmiast nakazali mu stawić się do szpitala.

"Ale nie mogłem tak od razu rzucić wszystkiego – miałem obowiązki w ministerstwie i prokuraturze. Nie mogłem współpracowników na finiszu ministerialnej misji pozostawić samych. Podjąłem decyzję, szpital - tak, ale po zakończeniu misji rządu, a więc za dwa tygodnie" -relacjonuje były prokurator generalny.

Wpis swojego kolegi skomentował Mariusz Błaszczak, który nawiązał do niego podczas sobotniej rozmowy na antenie RMF FM.

-Został dotknięty ciężką chorobą. Ale jesteśmy wszyscy dobrej myśli - że to, co najtrudniejsze, ma już za sobą - powiedział Błaszczak. - To dzielny człowiek. Walczy z chorobą, nie poddaje się i to jest najważniejsze – dodał.

Błaszczak stwierdził też, że wszyscy ci, którzy nie wierzyli w chorobę Zbigniewa Ziobry, powinni przeprosić.

- Ale czy oni mają chociaż odrobinę honoru? Na posiedzeniu komisji śledczej widać było, jak się zachowują. Osiem gwiazdek - to jest przesłanie, z którym szli do wyborów, i które wciąż jest podtrzymywane przez Koalicję 13 grudnia - powiedział szef klubu PiS.

Dariusz Joński: Zbigniew Ziobro może być przesłuchany w szpitalu