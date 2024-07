Tajny plan Kaczyńskiego na jesień. Wspomniał o Tusku

Prawo i Sprawiedliwość po przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego zwiera szeregi i przygotowuje się do wyborów prezydenckich w 2024 roku. Do wyłonienia kandydata jest jeszcze czas, ale sondaże pokazują, że największe poparcie wśród wyborców PiS mają Mateusz Morawiecki oraz Beata Szydło. Gotowość do startu wyraził natomiast Patryk Jaki, europoseł Suwerennej Polski. Tematy wyborów prezydenckich będzie z pewnością jedną z ważniejszych spraw do omówienia podczas zbliżającego się kongresu partii. Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", Jarosław Kaczyński planuje zorganizować kongres jesienią. Z nieoficjalnych informacji wynika, że prawicowa partia zamierza dokładnie przemyśleć swoją taktykę i być może dokonać zmian w kierownictwie. Mówi się o nowych wiceprezesach ugrupowania, a także o tym, że do Prawa i Sprawiedliwości miałaby dołączyć Suwerenna Polska. - Ostatnie spotkanie przed sejmowymi wakacjami, lider PiS wykorzystał, by opowiedzieć o planach na najbliższe miesiące. Zaopatrzony w lipcowe badania CBOS opowiadał o pogarszających się notowaniach rządu Donalda Tuska - czytamy na wyborcza.pl.

Po kongresie mają się odbyć wybory w lokalnych władzach PiS oraz objazd powiatów. Zapewne późną jesienią poznamy też nazwisko kandydata bądź kandydatki, którzy powalczą o Pałac Prezydencki w 2025 roku.

ZOBACZ GALERIĘ: Jarosław Kaczyński. Czterech ochroniarzy przy furtce prezesa

KOGO WYSTAWI PIS? Długosz: Kaczyński chce Dudę 2.0! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.