Szymon Hołownia zabrał głos po tragicznej śmierci Polaka: Stała się rzecz straszna

Marszałek Sejmu wyraził kondolencje w oświadczeniu, opublikowanym przez Kancelarię Sejmu na platformie X. - Moje najszczersze kondolencje dla rodziny i przyjaciół polskiego wolontariusza, Damiana Sobóla, który zginął tragicznie w ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Apeluję o przeprowadzenie bezstronnego śledztwa, które doprowadzi do pełnego wyjaśnienia sprawy. Należy jednoznacznie podkreślić, że życie cywilów po obu stronach – palestyńskiej i izraelskiej – musi być chronione zgodnie z prawem międzynarodowym i międzynarodowym prawem humanitarnym. Stała się rzecz straszna, która nigdy nie powinna mieć miejsca - napisał Szymon Hołownia

Przypomnijmy, że siedmioro wolontariuszy organizacji humanitarnej World Central Kitchen, w tym Polak, zginęło w Strefie Gazy; organizacja podała, że zostali ostrzelani przez izraelską armię. Do wydarzenia doszło podczas dostarczania przez pracowników pomocy żywnościowej, która przybyła do Strefy Gazy kilka godzin wcześniej statkiem z Cypru. Wśród ofiar śmiertelnych są obywatele Australii, Polski i Wielkiej Brytanii oraz jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim. Zginął także palestyński kierowca.

Szef MSZ Radosław Sikorski we wtorkowej rozmowie z szefem izraelskiej dyplomacji Israelem Katzem wyraził "oburzenie i szok" oraz wezwał do przeprowadzenia bezstronnego śledztwa. Ambasador Liwne w środę po południu powiedział w TVP Info, że siły obrony Izraela nigdy nie uderzyłyby celowo w konwój humanitarny. Dodał, że doszło do tragicznego zdarzenia i trzeba to zbadać. Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że siły izraelskie "nieumyślnie" zabiły w poniedziałek pracowników World Central Kitchen.