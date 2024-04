Politycy są zgodni: Izrael musi przeprosić i zapłacić za śmierć Polaka

Bosak kontra ambasador Izraela

Tragiczny w skutkach atak i w ogóle działania Izraela w Strefie Gazy skrytykował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (42 l.) w serwisie X. - W tej chwili z powodu blokowania dostaw umierają tam ludzie, w tym niemowlęta. To ma swoją nazwę: zbrodnie wojenne – napisał lider Konfederacji. Następnie głos na tym samym portalu zabrał ambasador Izraela Jaakow Liwne (57 l.), atakując Bosaka, gdyż ten nie potępił masakry dokonanej przez Hamas 7 października. Przypomniał też atak posła Konfederacji Grzegorza Brauna (57 l.) na menorę w Sejmie. - Wniosek: antysemici zawsze pozostaną antysemitami, a Izrael pozostanie demokratycznym Państwem Żydowskim, które walczy o swoje prawo do istnienia – napisał Liwne.

Skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o umyślne morderstwo we wczorajszym ataku, w skutek którego śmierć ponieśli członkowie organizacji humanitarnej, w tym obywatel Polski. Wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji Krzysztof Bosak twierdzi, że Izrael popełnia…— Amb. Yacov Livne 🇮🇱 (@YacovLivne) April 2, 2024

Hołownia liczy na odszkodowanie

Wczoraj odniósł się do tej reakcji szef polskiego rządu. - Panie premierze Netanjahu, panie ambasadorze Liwne, zdecydowana większość Polaków okazała pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu. Dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie – napisał na X Donald Tusk (67 l.).

Mocniejszych słów o tragedii w Strefie Gazy użył marszałek Sejmu. - Polska powinna się domagać nie tylko odszkodowania dla rodziny Polaka, który zginął w ataku na konwój humanitarny, ale też ścigania tej zbrodni wojennej – powiedział Szymon Hołownia (48 l.) w TVP Info.

Sikorski: to budzi moje oburzenie moralne

Z kolei w radiowej trójce głos zabrał szef MSZ, cytując informacje z mediów, że świadomie zaatakowano konwój humanitarny, bo był w nim terrorysta. - Budzi to moje moralne oburzenie – powiedział Radosław Sikorski. - Jeśli była gotowość do poświęcenia życia siedmiu cywili po to, żeby zabić jednego terrorystę, to Izrael powinien za to przeprosić i wypłacić odszkodowanie – dodał minister.

Morawiecki: wyciągnąć konsekwencje

Były premier, poseł PiS Mateusz Morawiecki, zareagował na Twitterze zaraz po informacji o ataku na wolontariuszy: - Wolontariusze niosący pomoc w Strefie Gazy, w tym Polak, zginęli w wyniku izraelskiego nalotu rakietowego. To nigdy nie powinno się wydarzyć. Sprawa obciąża Izrael i wymaga pilnego ustalenia osób odpowiedzialnych za rażące naruszenie prawa międzynarodowego, śmierć niewinnych ludzi i wyciągnięcia konsekwencji - napisał były szef rządu.

