Polacy wydali werdykt! Oto jak oceniają Radosława Sikorskiego!

PiS chce obnażyć Trzecią Drogę? Oficjalnie zadano trzy ważne pytania. "To będzie test"

- To kandydat z najgorszych snów, kandydat, który przygotowywał grunt pod reset rosyjsko-niemiecki, który uczestniczył we wszystkich konszachtach z Putinem, który liczył, że to da mu szanse na karierę międzynarodową, szefa NATO i inne funkcje międzynarodowe -tak oceniał Radosława Sikorskiego w listopadzie zeszłego roku ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk w rozmowie z Polskim Radiem.

Taka opinia na temat Sikorskiego, w szeregach Prawa i Sprawiedliwości nie jest odosobniona. Wielu polityków tego ugrupowania uważa go za „zdrajcę”. Najpierw – zdrajcę własnej partii, bo Sikorski był przecież ministrem obrony w pierwszych rządach PiS-u. Jednak po konflikcie z Antonim Macierewiczem – podał się do dymisji, a następnie – „dołączył do Tuska”. W latach 2007- 2011 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, gdy premierem był właśnie Donald Tusk – teraz ponownie został szefem polskiej dyplomacji pod jego rządami.

Poprzedni raz o opinię Polaków zapytano pod koniec grudnia zeszłego roku. Wówczas United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadziło sondaż, w którym pytano o ocenę powrotu Radosława Sikorskiego do rządu. Tylko 34,9 % ankietowanych pozytywnie oceniło fakt, że Sikorski ponownie został szefem Polskiej dyplomacji. Na „nie” było aż 46,1 % respondentów. 19% - nie miało zdania w tym temacie.

100 dni rządów Tuska

Minęło jednak wyczekiwane przez obserwatorów polskiego życia politycznego – 100 dni rządów Donalda Tuska. W tym czasie Sikorski gościł już szefów MSZ m. in. Japonii, Francji, Kanady, Malty, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Estonii i Litwy oraz licznych przedstawicieli organizacji międzynarodowych. Odwiedził Ukrainę, Litwę, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francję, Finlandię i Czechy. Uczestniczył w Forum Ekonomicznym w Davos i Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Czy to wpłynęło na opinię Polaków na jego temat?

Pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytała w nowym sondażu, jak ankietowani oceniają Sikorskiego na stanowisku ministra spraw zagranicznych.

Tym razem – pozytywne reakcje przeważają nad negatywnymi.

Po 100 dniach rządu 43,8 proc. badanych stwierdza, że ocenia Sikorskiego pozytywnie.

Negatywną ocenę szefowi polskiego MSZ wystawiło natomiast 38,3 proc. ankietowanych.

17,9 proc. badanych odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Pośród wyborców Koalicji Obywatelskiej – aż 94 % badanych pozytywnie ocenia Sikorskiego. Tylko 3 % jest odmiennego zdania. Bardzo wysokie notowania ma Sikorski wśród wyborców Lewicy – pozytywną ocenę wystawiło mu w tej grupie 86 % respondentów. Pośród wyborców Trzeciej Drogi – pozytywnie ocenia go 52 % ankietowanych.

Odwrotnie sytuacja wygląda pośród wyborców PiS i Konfederacji. Wśród sympatyków Konfederacji odsetek osób pozytywnie oceniających Sikorskiego wynosi 0. Z kolei pośród wyborców PiS-u -94% pytanych oceniło Sikorskiego negatywnie.

