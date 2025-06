Tego jeszcze nie grali. Żukowska nie zostawiła suchej nitki na Tusku. Poniesie konsekwencje?

Żukowska: „To szaleństwo! Tusk pozwala, bo przegrał Trzaskowski”

Polityczka Lewicy nie przebierała w słowach. Na platformie X (dawniej Twitter) opublikowała wpis, w którym ostro skomentowała działania Romana Giertycha i sposób, w jaki toleruje je szef Platformy Obywatelskiej:

„Dlaczego @donaldtusk pozwala @GiertychRoman na to szaleństwo? Otóż dlatego, żeby nikt zbytnio nie roztrząsał czemu @trzaskowski_ przegrał wybory” – napisała Anna-Maria Żukowska.

Na tym nie poprzestała. Wbiła szpilę w całą powyborczą narrację Koalicji Obywatelskiej, która – zdaniem wielu – próbuje odwracać uwagę od bolesnej porażki.

„Kandydat się nie obwołał, nie bierze w tej szurii udziału”

W dalszej części wpisu Żukowska wyraźnie odcina się od retoryki podważającej wyniki wyborów:

„Warto zauważyć, że sam zainteresowany (kandydat) nie obwołał się prezydentem, nie bierze w tej szurii udziału, nie organizuje żadnego Ruchu Przeliczenia Wyborów i zajął się po prostu swoją pracą prezydenta miasta” – dodała posłanka.

Słowa „szuria” i „szaleństwo” momentalnie odbiły się echem w mediach społecznościowych. Wpis zanotował tysiące wyświetleń, polubień i komentarzy – zarówno wspierających, jak i mocno krytycznych.

W tle: Giertych, „bracia kamraci” i teorie spiskowe

Wpis Żukowskiej to reakcja na kontrowersyjne słowa Romana Giertycha, który, według cytowanej przez Interię wypowiedzi, oskarżył „ludzi typu Olszańskiego i jakichś braci kamratów” o nielegalne przejmowanie komisji wyborczych.

Tezy Giertycha spotkały się z falą niedowierzania, ale również z milczeniem lidera PO. Donald Tusk, mimo eskalacji retoryki, nie zabrał w tej sprawie głosu. Dla Żukowskiej to nie przypadek, ale polityczna kalkulacja.

Choć na pierwszy rzut oka to tylko seria emocjonalnych wpisów w mediach społecznościowych, spór między Giertychem, Tuskiem a komentującą to wszystko Żukowską odsłania coś więcej, pęknięcia w obrębie samej opozycji. Gdy jedni podważają wynik wyborów, a drudzy chcą już o nich zapomnieć, na wierzch wychodzi brak wspólnej strategii i politycznej narracji. A to może być problem, jeśli opozycja chce mówić jednym głosem nie tylko przed wyborami, ale przede wszystkim po nich.

