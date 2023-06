Hołownia ujawnił, jaki SMS dostał od Tuska tuż przed marszem 4 czerwca

Szymon Hołownia pytany w niedzielę (4.06) przez PAP, czy fakt, iż nie przemawiał podczas marszu było wcześniej uzgodnione z organizatorami powiedział, że w sobotę lub piątek zarówno on, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymali od Donalda Tuska SMS-a potwierdzającego, iż obaj mogą wygłosić przemówienie na marszu. - Po czym nasze sztaby skontaktowały się ze sobą, bo to było naprawdę potężne logistyczne przedsięwzięcie. Ustaliliśmy, że jak już to wszystko się uformuje będziemy przebijać się w tamtą stronę. Na scenę nie zdążyliśmy dojść, tym bardziej, że tam już ludzie krzyczeli, żeby iść. Prezydent Lech Wałęsa nawet "dostał rykoszetem", ludzie już byli zmęczeni. Próbowaliśmy się przebić do tego autobusu, ale się nie przebiliśmy - relacjonował. - Byliśmy umówieni, że będziemy przemawiać. Natomiast pokonała nas najpiękniejsza rzecz w demokracji, tzn. mnóstwo fajnych, rozentuzjazmowanych ludzi. Nie żałuję, że nie przemawialiśmy. Uważam, że to jest taki dzień, taki marsz, że to powinno być o ludziach a nie o politykach. Politycy mają cały rok na gadanie. A tutaj najważniejsze było to, co mają do powiedzenia, do pokazania ludzie. Więc, czy żałuję? Nie, absolutnie nie, uważam, że dobrze się stało, że było o te dwa przemówienia mniej, i że ludzie mieli dla siebie więcej miejsca. To było ich święto- zaznaczył.

Również wiceprezes PSL Dariusz Klimczak zapewnił, że "i Szymon Hołownia, i Władysław Kosiniak Kamysz mieli przemawiać w czasie marszu". Ale, jak dodał, "liczba ludzi, których spotkaliśmy na drodze do miejsca, w którym mieliśmy zabierać głos była tak duża, że nie dotarliśmy tam na czas". - Mnóstwo osób zatrzymywało naszych liderów, a to po chwilę rozmowy, a to po wspólne zdjęcie. I tak to wyszło, że gdy dotarliśmy - a mieliśmy przemawiać na samym początku - to przemawiał już Rafał Trzaskowski. Zatem my skupiliśmy się na rozmowach z ludźmi. Media także były wokół nas, więc z komunikacją nie było żadnych problemów, nie było też żadnego rozczarowania - powiedział Klimczak.

Szymon Hołownia pytany przez PAP, czy po niedzielnym marszu rozważa zmianę zdania i wspólny start w wyborach w ramach jednej opozycyjnej listy zaprzeczył. - Nie będzie jednej listy. My w niej nie weźmiemy udziału. Sprawa dla nas jest bardzo jasna: albo my albo Konfederacja. Jeżeli Konfederacja, to rząd PiS-u na następną kadencję. Jeżeli my, jako ten "mądry trzeci" to będzie demokratyczny rząd w Polsce - podkreślił.

Według Hołowni, to zawiązana wiosną tego roku koalicja Polski 2050 i PSL spowodowała spadek poparcia Konfederacji w sondażach przedwyborczych. - PiS i PO dziś są same za słabe, każde z nich, żeby zbudować wystarczającą większość do rządzenia. Jaki jest z tego wniosek? Platforma nie przebija swoich 25 proc. Życzę, żeby dobiła do 30 proc. PiS nie może przebić swoich 35 proc. Żadne z nich swojego rządu nie zrobi, nie ma takiej możliwości, a więc co będzie - rząd koalicyjny. No to teraz jest pytanie, kogo Polacy wybiorą za koalicjanta. Nie mam tu wątpliwości, kogo wybrać powinni - ocenił Hołownia. Pytany, czy w czasie marszu padały pod jego adresem "gorzkie słowa" w związku z brakiem poparcia dla jednej listy potwierdził, że pytano go o to, dlaczego jego ugrupowanie nie godzi się na start w takiej formie. - Gdy niektórzy krzyczeli "jedna lista" myśmy odkrzykiwali "jedna Polska", a później się zaczynała rozmowa. Bo to zawsze tak jest, że ktoś najpierw wychodzi i coś skanduje, my odskandowywujemy. Ale jak się w pewnym momencie zaczynamy do siebie uśmiechać, to później natychmiast zaczyna się normalna Polaków rozmowa. Ja tłumaczyłem wszystkim, dlaczego nie jedna lista, dlaczego to nie jest dobry pomysł. Zróbmy dwie listy, poukładajmy to inaczej, ale nie róbmy jednej listy, bo to oznacza to, co już widzieliśmy w sondażach, potężne niebezpieczeństwo tego, że PiS ze swoimi koalicjantami urośnie - odpowiedział.

