Szymon Hołownia lata za pracą

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie stawił się na przesłuchaniu w prokuraturze, co wywołało krytykę ze strony śledczych i polityków.

W tym czasie Hołownia udał się z oficjalną wizytą do Etiopii, co wzbudza spekulacje o jego międzynarodowych ambicjach.

Wzmożona aktywność marszałka na arenie międzynarodowej jest łączona z jego kandydaturą na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Do siedziby prokuratury Szymon Hołownia wysłał swojego pełnomocnika. Sam poleciał do Addis Abeby w Etiopii. - Brak szacunku nie tylko dla prokuratury, ale przede wszystkim również dla stron procesowych, które w dniu dzisiejszym stawiły się na przesłuchanie – mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Antoni Skiba. – Skandal – komentuje eurodeputowany PiS Mariusz Kamiński (60 l.).

Można odnieść wrażenie, że od kiedy Szymon Hołownia stara się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców więcej czasu niż przy Wiejskiej spędza w podróży.

W ostatnich kilku tygodniach był w Czechach, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i w Szwecji, a także co najmniej dwukrotnie w Stanach Zjednoczonych. TVN 24 ujawnił, że koszt biletów lotniczych tylko pierwszej podróży do USA wyniósł 123 tysiące złotych. Za drugą wizytę według naszych informacji miała zapłacić już Organizacja Narodów Zjednoczonych, czekamy jednak na szczegółowe informacje od Kancelarii Sejmu.

Nie ulega wątpliwości, że wzmożona międzynarodowa aktywność Szymona Hołowni związana jest z ubieganiem się o stanowisko w ONZ. Nie kryją tego nawet politycy Polski 2050. - W Addis Abebie „Afrykańskiej Brukseli” Szymon Hołownia walczy o miejsce dla Polaka na czele ważnej instytucji. W naszej piaskownicy ważniejsze jest, że się nie stawił na przesłuchaniu – żali się Michał Gramatyka (54 l.). Tymczasem po sejmowych korytarzach niosą się kolejne wieści, że marszałek, w razie porażki na globalnym forum, może być przymierzany do roli ambasadora RP w Watykanie.