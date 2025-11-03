Nowa praca dla Szymona Hołowni? Sensacyjne doniesienia

- Wkrótce Hołownia straci funkcję marszałka Sejmu, jego miejsce zajmie Włodzimierz Czarzasty
- TVN24: rozważany scenariusz to ambasada w Watykanie
- Dziennikarka: „To mogłoby być rozwiązanie dobre dla wszystkich”
- Hołownia ma dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim
- Równocześnie trwa sprawa jego nieobecności w prokuraturze
Zaskakująca sugestia: „Watykan to miejsce w sam raz dla Hołowni”
Jak poinformowała dziennikarka TVN24 Maja Wójcikowska, w politycznych kuluarach coraz częściej mówi się o przyszłości Szymona Hołowni.
– Wśród wielu scenariuszy usłyszałam, że Watykan, że może to byłoby rozwiązanie dobre dla wszystkich – stwierdziła w programie „W kuluarach”.
Według niej Hołownia mógłby liczyć na poparcie prezydenta Karola Nawrockiego, z którym utrzymuje poprawne relacje.
– Usłyszałam, że taka międzynarodowa kariera również jest rozważana, że to akurat w sam raz miejsce dla niego – dodała dziennikarka.
Watykan czy ONZ? Nowe kierunki kariery Hołowni
W ostatnich tygodniach media donosiły, że lider Polski 2050 stara się o objęcie funkcji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Teraz jednak pojawił się nowy trop, ambasador w Watykanie, stanowisko prestiżowe, ale też wymagające umiejętności dyplomatycznych i dobrych relacji z Kurią Rzymską.
Hołownia, który przed wejściem do polityki był publicystą, dziennikarzem i autorem książek o tematyce religijnej, mógłby być, jak wskazują komentatorzy, naturalnym kandydatem na to stanowisko.
W tle – sprawa prokuratorska
Jednocześnie polityk mierzy się z problemami w kraju. W poniedziałek nie stawił się w prokuraturze, gdzie miał być kontynuowany jego przesłuchanie w sprawie słów o „zamachu stanu”. Prokurator Piotr Antoni Skiba skrytykował sposób, w jaki Hołownia usprawiedliwił swoją nieobecność.
– Złożenie pisma w biurze podawczym w dniu przesłuchania to przejaw braku szacunku dla prokuratury i stron postępowania – ocenił śledczy.
