Nowa praca dla Szymona Hołowni? Sensacyjne doniesienia

Jak poinformowała dziennikarka TVN24 Maja Wójcikowska, w politycznych kuluarach coraz częściej mówi się o przyszłości Szymona Hołowni.

– Wśród wielu scenariuszy usłyszałam, że Watykan, że może to byłoby rozwiązanie dobre dla wszystkich – stwierdziła w programie „W kuluarach”.

Według niej Hołownia mógłby liczyć na poparcie prezydenta Karola Nawrockiego, z którym utrzymuje poprawne relacje.

– Usłyszałam, że taka międzynarodowa kariera również jest rozważana, że to akurat w sam raz miejsce dla niego – dodała dziennikarka.

Watykan czy ONZ? Nowe kierunki kariery Hołowni

W ostatnich tygodniach media donosiły, że lider Polski 2050 stara się o objęcie funkcji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Teraz jednak pojawił się nowy trop, ambasador w Watykanie, stanowisko prestiżowe, ale też wymagające umiejętności dyplomatycznych i dobrych relacji z Kurią Rzymską.

Hołownia, który przed wejściem do polityki był publicystą, dziennikarzem i autorem książek o tematyce religijnej, mógłby być, jak wskazują komentatorzy, naturalnym kandydatem na to stanowisko.

W tle – sprawa prokuratorska

Jednocześnie polityk mierzy się z problemami w kraju. W poniedziałek nie stawił się w prokuraturze, gdzie miał być kontynuowany jego przesłuchanie w sprawie słów o „zamachu stanu”. Prokurator Piotr Antoni Skiba skrytykował sposób, w jaki Hołownia usprawiedliwił swoją nieobecność.

– Złożenie pisma w biurze podawczym w dniu przesłuchania to przejaw braku szacunku dla prokuratury i stron postępowania – ocenił śledczy.

