i Autor: PAP (2)

marszałek rozżalony

Szymon Hołownia "czuje się pominięty" przez Tuska! "Bardzo mi przykro"

Choć razem stworzyli koalicję, która odsunęła PiS od władzy, ciężko stwierdzić, żeby Szymon Hołownia i Donald Tusk pałali do siebie wielką sympatią. Kolejnym aktem "szorstkiej przyjaźni" między nimi jest ogłoszona już rekonstrukcja rządu, do której ma dojść po wyborach prezydenckich. Podczas swojego wystąpienia w Sejmie Hołownia nie krył żalu do Tuska w związku z tą sprawą! - Bardzo mi z tego powodu jest przykro - oznajmił z żalem.