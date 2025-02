Hołownia w II turze? Ma pytanie do Trzaskowskiego

Szymon Hołownia swoją przygodę z polityką zaczął w 2020 roku, kiedy zdecydował się kandydować na prezydenta. Co prawda nie udało mu się wejść do drugiej tury, ale zajął trzecie miejsce i dzięki popularności zbudował swoją partię - Polskę 2050. Ugrupowaniu udało się wejść do Sejmu (w koalicji w PSL), a potem stworzyć koalicyjny rząd. Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu, ale jego ambicje sięgają jeszcze wyżej. Polityk zapowiedział, że po raz kolejny wystartuje w wyborach prezydenckich. Najnowszy sondaż pokazuje, że Szymon Hołownia może liczyć na 7 procent poparcia. Polityk jednak nie zamierza składać broni i podczas rozmowy w TVP Info wprost zapytał, czy jeśli wejdzie do drugiej tury, to będzie mógł liczyć na poparcie Rafała Trzaskowskiego.

- Jeśli słyszę, że w koalicji 15 października obowiązuje jakaś umowa, to pytam kto ją zawarł? Nie wyobrażam sobie popierania niedemokratycznych kandydatów, natomiast chciałbym żebyśmy w tej sprawie wypowiadali się wszyscy, bo jeżeli ktoś pyta mnie, czy poprę Trzaskowskiego w II turze, to chciałbym zapytać Trzaskowskiego, czy mnie poprze, jeżeli to on się do II tury nie dostanie - stwierdził polityk.

Wybory prezydenckie 2025 - kandydaci

PKW zarejestrowała dotąd 14 komitetów kandydatów na prezydenta. Są to komitety: popieranego przez PiS Karola Nawrockiego, Magdaleny Biejat (Lewica), Marka Jakubiaka (posła koła Wolni Republikanie), Macieja Maciaka (związanego z Włocławkiem lidera Ruchu Dobrobytu i Pokoju), Marka Wocha (kandydata Bezpartyjnych Samorządowców), Sławomira Mentzena (kandydata Konfederacji), Rafała Trzaskowskiego (prezydenta Warszawy i kandydata KO).

Kolejne zarejestrowane to komitety: Grzegorza Brauna (europosła wykluczonego z Konfederacji), Szymona Hołowni (marszałka Sejmu, kandydata Trzeciej Drogi), Adriana Zandberga (posła, kandydata partii Razem), Wiesława Lewickiego (lidera partii Normalny Kraj) oraz Wojciecha Papisa (kandydat Bezpartyjnych), Romualda Starosielca (kandydat Ruchu Naprawy Polski) i kandydata Polski Liberalnej Przedsiębiorców PL Pawła Tanajno.

