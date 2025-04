Morawiecki z wielkanocnym przesłaniem: „Zasiądźmy przy jednym stole. Zjednoczenie”

„Nadziei i spokoju” – duchowe przesłanie na Wielkanoc

„Na nadchodzące święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę przede wszystkim nadziei i spokoju” – rozpoczął Morawiecki, stawiając akcent na ponadczasowe wartości, które Wielkanoc niesie ze sobą od pokoleń. Były premier nie unikał odniesień religijnych. Podkreślił symboliczne znaczenie świąt jako zwycięstwa dobra nad złem. „Nadziei na zwycięstwo dobra nad złem, pochodzące od Chrystusa, który pokonał śmierć” – mówił z powagą.

W jego słowach znalazło się także miejsce na troskę o najbliższych i potrzebę odpoczynku od codziennego zgiełku. „Ale także spokoju przy świątecznym stole w otoczeniu najbliższych. Niech świąteczne dni będą napełnione refleksją i zadumą, ale również wzajemną życzliwością”.

Nie tylko kiełbasa i mazurek. Morawiecki zachęca do głębokiej refleksji

Choć nie zabrakło odniesienia do tradycyjnych potraw, przekaz Mateusza Morawieckiego miał znacznie głębszy wymiar niż tylko kulinarne skojarzenia. „Niech wypełnia je radość i ciepło obecne w Państwa domach. Życzę Państwu, aby ten Wielkanocny Czas pozwolił na naładowanie baterii i zyskanie takiej dobrej, wiosennej energii do działania” – powiedział były premier. W ten sposób nawiązał do potrzeby regeneracji – nie tylko fizycznej, ale także emocjonalnej.

Wyciszenie, wspólnota, nadzieja – i apel o zjednoczenie

Szczególną uwagę zwrócił fragment, w którym Morawiecki zaskoczył szczerym apelem o to, by choć na chwilę oderwać się od codziennej politycznej walki. „Wiem, że po świętach Wielkanocnych czeka nas intensywny czas. Ale na razie – z ostatnich wyborów, z ostatniej kampanii – wyciszmy swoje telefony, poświęćmy się najbliższym i zasiądźmy przy jednym stole. Zjednoczenie” – zaapelował.

To słowo – „zjednoczenie” – pojawia się w jego wypowiedzi jako symboliczny klucz do przeżywania Wielkanocy. Nie tylko jako rodzinnego święta, ale też okazji do budowania wspólnoty – wbrew podziałom.

„Optymizm i nadzieja”. Wspólne święta mimo trudnych czasów

Morawiecki nie pominął też tematów społecznych. W jego wystąpieniu znalazła się wzmianka o codziennych zmaganiach Polaków, ale bez retoryki strachu czy oskarżeń. Wręcz przeciwnie – były premier postawił na ton pokrzepienia. „Niech pomimo przeciwności i wyzwań, z którymi co dnia walczymy jako Polacy, w naszych społecznościach zagości optymizm i nadzieja. Tego wszystkiego życzę Państwu z całego serca”.

I choć nie padło ani jedno słowo o kampanii prezydenckiej, inflacji czy wojnie, trudno nie dostrzec w tym przemówieniu próby odzyskania przestrzeni dla rozmowy o tym, co łączy – nie dzieli.

Morawiecki z przesłaniem do wszystkich: „Wszystkim, bez wyjątku”

Były premier zakończył swoje świąteczne przesłanie prostym, ale niezwykle wymownym akcentem: „Wszystkim, wszystkim bez wyjątku życzę dobrych i zdrowych świąt”. W czasach, gdy nawet życzenia bywają polityczne, ten gest może być odebrany jako zaproszenie do normalności. Takiej, w której można usiąść przy stole, podzielić się jajkiem – i choć na chwilę przestać się spierać.

Życzę wszystkim Państwu nadziei, że dobro pokona zło oraz spokoju na nadchodzące święta wielkanocne. Alleluja!⁰🇵🇱✝️🐣🥚🌸 pic.twitter.com/FnAWrmLwwx— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 19, 2025

