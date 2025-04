Jarosław Kaczyński z wielkanocnym przesłaniem: „Nad Polską ciemne chmury"

„Wesołych świąt… i końca złego czasu” – tak brzmią życzenia Kaczyńskiego

– Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, piękne święta Zmartwychwstania Pańskiego – rozpoczął w sobotę swoje przemówienie lider Prawa i Sprawiedliwości.

– Chciałem z tej okazji złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia: wesołych świąt, ale także wszelkiego szczęścia, wszystkiego, co dobre, wszystkiego, czego oczekujecie od życia – mówił Jarosław Kaczyński w nagraniu opublikowanym na X przez oficjalny profil partii.

Jednak już chwilę później przeszedł do tonów dużo bardziej ponurych.

– Nad Polską dzisiaj ciemne chmury. Mamy trudny czas – ocenił. I dodał, że życzy wszystkim Polakom – „każdemu z osobna i wszystkim naraz” – by ten czas się skończył.

Symboliczny przekaz i polityczna nuta

Kaczyński nie wskazał wprost, kogo ma na myśli, mówiąc o „czasie niedobrym dla życia narodowego i społecznego”. Ale dla wielu politycznych komentatorów przekaz był jasny – chodzi o rządy Donalda Tuska i zmiany, które po 15 października zaszły w Polsce.

– To będzie dobre dla nas wszystkich, dla naszego narodu, ale także dla każdego indywidualnie. Także dla tych, którzy może dzisiaj nie zdają sobie z tego sprawy – mówił dalej prezes PiS. – Te święta mogą być takim momentem zapowiedzi, że pewien okres, niedobry okres w naszym życiu narodowym się kończy.

Wielka Sobota w cieniu polityki?

Wielka Sobota to dzień ciszy i oczekiwania. Wierni odwiedzają świątynie z koszykami, by poświęcić pokarmy na wielkanocny stół. W tym roku ten dzień w kalendarzu liturgicznym przypadł na 19 kwietnia. Tradycyjnie nie odprawia się wtedy mszy świętej – Kościół czeka na Zmartwychwstanie.

Ale Kaczyński – choć odwołuje się do religijnego ducha świąt – nie rezygnuje z politycznej narracji. Jego wielkanocne życzenia to kolejny dowód na to, że kampania prezydencka i trwająca rywalizacja o duszę Polaków nie zna przerwy – nawet przy Grobie Pańskim.

