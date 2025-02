Kaczyński o kampanii Nawrockiego. Totalnie szokująca decyzja!

co dalej ze sprawą?

O tym, że Jarosław Kaczyński ma się bardziej zaangażować w kampanię Karola Nawrockiego, napisaliśmy we czwartek, 6 lutego. Mówił nam o tym Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. - Włączamy wyższy bieg w tej kampanii. Po tym jak Karol Nawrocki odwiedził sto powiatów na spotkaniach z wyborcami będą pojawiali się czołowi politycy naszej formacji. Także prezes Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z Polakami - mówił polityk.

Jednak się okazuje, Jarosław Kaczyński, póki co, takich planów nie ma. Kaczyński pytany w czwartek przez dziennikarzy w Sejmie, czy ruszy w trasę z Nawrockim, odparł: "Ja w trasę nie ruszałem nawet z obecnym prezydentem" Andrzejem Dudą. Na uwagę, że może teraz sytuacja jest taka, że trzeba pomóc kandydatowi, szef PiS ocenił, iż nie sądzi, "żeby ta pomoc była potrzebna".

Kaczyński ocenia kampanię Nawrockiego

- To jest tak silny człowiek, że naprawdę nie potrzeba. Idzie mu bardzo dobrze, ma bardzo duże powodzenie podczas spotkań, bardzo dobrze przemawia" - powiedział Kaczyński. Prezes PiS dodał, że zaczął się już "środkowy okres kampanii", który jest mniej spektakularny, ale potrzebny, bo "trzeba docierać do ludzi, trzeba rozmawiać z Polakami wszędzie, gdzie można". - Z jednej strony pan Nawrocki będzie z całą pewnością we wszystkich powiatach (...), natomiast zadaniem tych, którzy wspierają - zarówno tych, którzy są partyjni, jak i tych niepartyjnych, obywatelskich - jest wspierać także i jeszcze w innych miejscach, gminach - dodał.

Według najnowszego sondażu kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie na poziomie 24 procent.

