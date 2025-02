Będzie podmianka Nawrockiego na Czarnka?! Zaskakujące doniesienia! O tym aż huczy!

Wybory prezydenckie odbędą się w Polsce 18 maja 2025 roku. To data pierwszej tury, jeśli zaś będzie potrzeba przeprowadzenia drugiej tury, ta zaplanowana jest na 1 czerwca. Z najnowszych sondaży wynika, że to kandydat Koalicji Obywatelskiej ma większe szanse na to, by wygrać. Rafał Trzaskowski ma zdecydowanie większe poparcie niż jego najgroźniejszy konkurent Karol Nawrocki, który jest kandydatem obywatelskim, ale ma poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Tylko patrząc na ostatni sondaż, przeprowadzony dla radia Zet, wyniki są następujące: najwięcej głosów - 32 proc. uzyskał Rafał Trzaskowski, drugie miejsce zajął Karol Nawrocki z poparciem o wiele niższym i wynoszącym 24 proc.

Dalej w badaniu znaleźli się: Sławomir Mentzen, na którego zagłosowałoby 15 proc. respondentów, Szymon Hołownia z wynikiem 7 proc., Krzysztof Stanowski - 4 proc., Magdalena Biejat - 3 proc., Grzegorz Braun - 3 proc., Adrian Zandberg: 2 proc., Marek Jakubiak: 1 proc. Marek Woch, Piotr Szumlewicz i Joanna Senyszyn uzyskali 0 proc.

To sprawia, że pojawiają się głosy, iż Nawrocki może zostać zamieniony na kogoś innego, jeśli nadal będzie wypadał w sondażach słabiej niż Trzaskowski. Ostatnio głos na ten temat zabrał poseł Tomasz Trela z Lewicy, który w "Expressie Biedrzyckiej" ocenił:

Tak sądzę, bo kampania nie idzie tak, jak oczekiwali tego ludzie PiS, że Nawrocki, który jest nieznany, będzie porywać tłumy i przyciągać niezdecydowanych. On ma na razie problem, żeby odnalazł się przy nim elektorat PiS - przyznał polityk.

Autor:

Zapytany o to przez "Fakt" Przemysław Czarnek uciął wszelkie wątpliwości: - Chcieliby, żeby ktoś zastąpił Nawrockiego, ale tak się nie stanie! Wygra wybory prezydenckie bardzo spokojnie. To jest śmieszne. Cały czas "zastąpcie Nawrockiego, zastąpcie Nawrockiego". My nie mówimy "zastąpcie Trzaskowskiego". Pytają nas jedynie czy nie boimy się, że ktoś go zastąpi. Tak! Boimy się i chcielibyśmy, żeby nikt go nie zastąpił - przyznał wprost.

Prawdą jest jednak, że Czarnek bardzo angażuje się w kampanię Nawrockiego i mu pomaga. Z naszych informacji wynika, że będzie mocno zaangażowany w kampanijny objazd po kraj.

NIŻEJ ZDJĘCIA NAWROCKIEGO BOKSERA

QUIZ. Karol Nawrocki zostanie prezydentem Polski? Co wiesz o tym kandydacie? Pytanie 1 z 10 W którym roku urodził się Karol Nawrocki? 1981 1983 1985 Następne pytanie