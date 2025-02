Rewolucja w rządzie Tuska! Będzie "mocna" rekonstrukcja! Padł termin!

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział "mocną" rekonstrukcję rządu po wyborach prezydenckich. – Zawsze po jakimś okresie rządów przychodzi większe przesilenie. Moment graniczny to wybory prezydenckie. Po nich premier będzie planował większe, grubsze zmiany, które mogą dotyczyć nie tylko personaliów, ale przede wszystkim konstrukcji rządu, jeśli chodzi o jego strukturę, czyli liczbę ministerstw – tłumaczył. – Nie mam odpowiedzi na pytanie, co jest w głowie Donalda Tuska – podkreślił.

- Podczas spotkań koalicyjnych Donald Tusk sugeruje i wskazuje, że niektóre pola powinny bliżej siebie współpracować, żeby była lepsza logistyka i większa komunikacja wewnątrz resortów – zdradził. Jak zaznaczył, szef rządu nie ma uwag personalnych do konkretnych ministrów. Przywołał przy tym przykład Centralnego Portu Komunikacyjnego. – CPK zostało zabrane z kilku resortów, przesunięte w rękę ministra Dariusza Klimczaka, żeby resort infrastruktury nad wszystkim czuwał, żeby nie było tak, że w trzech czy czterech miejscach jest ośrodek decyzyjny. Finał tego będzie taki, że już nie będziemy mówili tylko o przesunięciach poszczególnych elementów i obszarów, tylko po prostu ministerstwa mogą się łączyć. Premier Donald Tusk ma koncepcję budowania silnego rządu, w oparciu o doświadczenia. Widzi, jak przez te kilka miesięcy pracowaliśmy – ocenił.

W Sejmie głos na ten temat zabrał Szymon Hołownia. - Już wielokrotnie stawaliśmy przed pytaniem o rekonstrukcję rządu. Premier Donald Tusk wielokrotnie mówił, że umeblowałby ten rząd strukturalnie inaczej, aby uczynić go bardziej operacyjnym - mówił. - Gospodarkę mamy rozstrzeloną po sześciu ministerstwach, można spróbować zrobić to inaczej. Jeżeli mają być jakieś negocjacje w tej sprawie, to ja w nich nie uczestniczyłem jeszcze, nie wiem jaką wiedzę ma pan Gawkowski, ale rozumiem, że jeżeli będą jakieś decyzje podejmowane, to wszyscy będą pamiętali, że to rząd koalicyjny - stwierdził.

- Choć premierem jest i powinien być Donald Tusk, to bez nas tego rządu nie będzie. Trzecia Droga bardzo jasno pokazała, że bez niej nie da się odsunąć PiS-u od władzy. Dzięki temu, że wszyscy zgodziliśmy się na to, Trzecia Droga, Lewica, premierem jest Donald Tusk. To nasze wsparcie w parlamencie jest dzisiaj kluczowe do tego, żeby ten rząd nadal funkcjonował - ocenił. Dopytywany, czy Polska w 2050 nie będzie chciała oddać swoich ministerialnych stanowisk, odpowiedział: "a zna pani taką partię, jeżeli ministrowie dobrze wykonują swoją pracę, których trzeba by było zwalniać tylko dlatego, że trzeba ich zwalniać?". - To premier będzie oceniał, natomiast na koniec to my będziemy decydowali o tym, wszyscy partnerzy koalicyjni, czy taki układ popieramy, czy ten rząd będzie dalej pracował w formule koalicyjnej. Ja uważam, że nasza reprezentacja i minister Hennig-Kloska, i minister Pełczyńska-Nałęcz, i minister Porowska, która z wielkim impetem weszła teraz do rządu i robi naprawdę super robotę, to są mocne punkty tego rządu - przekonywał.

