Szymon Hołownia cierpko o Trzaskowskim. Wprost powiedział, jakim prezydentem byłby jego konkurent. To może zaboleć

Rafał Trzaskowski, i to też mówię, ja nie rozumiem tego zwrotu jego nagle na prawo. Albo się stoi przy czymś w co się wierzy albo się jest "dla każdego coś miłego". Ja stoję przy tym w co wierzę, i jeśli w coś wierzę to i nie będę patrzył na sondaże, tylko będę robił to, co uważam za słuszne. Uważam, że Rafał Trzaskowski, który po ludzku jest sympatycznym gościem i go lubię, jako prezydent nie będzie dobry dla Polski, w tym sensie, że może być mniejszym złem, gdyby było w drugiej turze niepokojące rozdanie. Natomiast nie będzie dobrym prezydentem w tym sensie, że po raz kolejny uruchomi się machizm: PO wzięła wszystko, a skoro tak, to musimy wziąć odwet na Platformie w 2027 roku.