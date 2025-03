Potężny cios w Rafała Trzaskowskiego. Wybory coraz bliżej, a tu taki sondaż! Można się podłamać

Spis treści

Wybory prezydenckie 2025. Kandydat KO Rafał Trzaskowski musi się zmierzyć z nowymi badaniami

We wszystkich sondażach przeprowadzanych przed wyborami prezydenckimi liderem jest Rafał Trzaskowski. To on, według badań, ma największe poparcie społeczeństwa, a tym samym duże szanse na wygraną. Przypomnijmy, że jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a zawdzięcza to głosowaniu w prawyborach, w których pokonał Radosława Sikorskiego. Tymczasem pojawiły się badania, który może zmącić spokój Trzaskowskiego, ponieważ wynika z niego, że w przypadku zagrożenia wojną, zdaniem Polaków to właśnie Sikorski poradziłby sobie lepiej

Polacy zapytani o to, kto lepiej sprawdziłby się w momencie zagrożenia bezpieczeństwa kraju

Sondaż został przeprowadzony na zlecenie radia Zet przez Opinia24. Badanym zadano pytanie: „Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Kto lepiej poradziłby sobie w roli prezydenta w przypadku ataku Rosji na Polskę?”. Oto wyniki:

Rafał Trzaskowski – 14 proc.

Radosław Sikorski – 25 proc.

Każdy z nich tak samo by sobie poradził – 16 proc.

Żaden z nich by sobie nie poradził – 31 proc.

Nie wiem / trudno powiedzieć – 14 proc.

Trzaskowski czy Sikorski - pytanie o napływ uchodźców

Zadano też drugie pytanie, dotyczące hipotetycznego napływu kolejnej fali uchodźców z Ukrainy do Polski. Badanym zostało postawione następujące pytanie: „Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Kto lepiej poradziłby sobie w roli prezydenta w przypadku klęski Ukrainy i masowego napływu uchodźców do Polski?”. Jak odpowiadali Polacy? Tu znów więcej osób wskazało jednak na obecnego szefa MSZ:

Rafał Trzaskowski – 14 proc.

Radosław Sikorski – 18 proc.

Każdy z nich tak samo by sobie poradził – 21 proc.

Żaden z nich by sobie nie poradził – 31 proc.

Nie wiem / trudno powiedzieć – 17 proc.

Wielki kryzys - kto poradziłby sobie lepiej: Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski?

Sprawdzono też kwestię tego, jak prezydent poradziłby sobie w kwestii ewentualnego kryzysu ekonomicznego. Znów zapytano o Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego. Na pytanie: „Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Kto lepiej poradziłby sobie w roli prezydenta w przypadku wielkiego kryzysu ekonomicznego w Europie?”, głosy podzieliły się tak:

Rafał Trzaskowski – 13 proc.

Radosław Sikorski – 15 proc.

Każdy z nich tak samo by sobie poradził – 20 proc.

Żaden z nich by sobie nie poradził – 35 proc.

Nie wiem / trudno powiedzieć – 16 proc.

Napływ imigrantów. Polacy ocenili, kto by lepiej sobie z tym poradził

Badanych zapytano także o sprawę migrantów. Postawiono pytanie: „Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Kto lepiej poradziłby sobie w przypadku napływu imigrantów z krajów pozaeuropejskich?”. Tu znów więcej osób wskazało, że w takim przypadku lepiej poradziłby sobie minister spraw zagranicznych:

Rafał Trzaskowski – 11 proc.

Radosław Sikorski – 19 proc.

Każdy z nich tak samo by sobie poradził – 20 proc.

Żaden z nich by sobie nie poradził – 34 proc.

Nie wiem / trudno powiedzieć – 17 proc.