Miller: „Mentzen lepiej rozumie świat niż Nawrocki”. Niespodziewana deklaracja byłego premiera

Leszek Miller, który od lat jest uważnym obserwatorem sceny politycznej, nie pozostawił wątpliwości co do swojej opinii na temat Karola Nawrockiego. „Nie jest tak potwornie obciążony ponurą przeszłością, jak Nawrocki” – zauważył. Zasugerował, że polityk promowany przez PiS niesie za sobą bagaż historyczny. Może go to dyskwalifikować jako przyszłego prezydenta.

A Mentzen? W opinii Millera to polityk, który reprezentuje skrajnie inne poglądy gospodarcze, „lepiej rozumie współczesny świat”. To stwierdzenie może szokować, biorąc pod uwagę, że Mentzen kojarzony jest z radykalnym wolnorynkowym konserwatyzmem. Czyli dokładnym przeciwieństwem polityki prowadzonej przez Millera w czasach rządów SLD.

Czy to oznacza, że Miller dostrzega w Mentzenie coś więcej niż tylko kontrowersyjnego lidera Konfederacji? A może to po prostu wyraz przekonania, że w starciu z Nawrockim byłby on mniejszym złem?

Młoda Konfederacja jak dawne SLD? Miller widzi nieoczywiste podobieństwa

Były premier nie ograniczył się do oceny liderów, zasugerował coś, co dla wielu może brzmieć jak herezja polityczna. „W Konfederacji jest spora gromada młodych, bardzo bystrych dziewcząt i chłopców. Trochę przypominają mi nasze młodzieżówki z lat naszej świetności” – stwierdził Miller.

Co to oznacza? Czy to możliwe, że młode pokolenie Konfederacji przejęło dynamikę i energię, którą kiedyś miała młodzieżówka SLD? A może chodzi o zupełnie inny mechanizm – świeżość, determinację i chęć budowania własnej siły w świecie zdominowanym przez politycznych weteranów?

Zestawienie tych dwóch postaci to jak próba połączenia ognia i wody. Jeden jest symbolem postkomunistycznej socjaldemokracji. Drugi radykalnym liberałem, który chce całkowitego demontażu obecnego systemu gospodarczego. A jednak Miller zdaje się dostrzegać w Mentzenie pewne cechy, które sprawiają, że w hipotetycznym starciu z Nawrockim to właśnie lider Konfederacji byłby dla niego bardziej strawny.

