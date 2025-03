Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 05.03.2025

M. Jakubiak: "Ta wojna pozycyjny tylko generuje koszty, a i tak nic nie zmienia"

Marek Jakubiak twierdzi, że Wołodymyr Zełeński zachował się nieodpowiedzialnie. Jednak postawa przywódcy Ukrainy paradoksalnie może szybciej doprowadzić do zawarcia pokoju, bo wojna bez wsparcia USA nie będzie możliwa. - Ten poligon, który utworzyła sobie Europa na Ukrainie w formie wojny pozycyjnej, nie może trwać. Wojna pozycyjna ma to do siebie, że ona bardzo dużo kosztuje - mówi Jakubiak w "Sednie sprawy"