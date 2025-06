Protest wyborczy Trzaskowskiego. Sztab kwestionuje wynik wyborów

Czy wybory prezydenckie były uczciwe? Sztab Rafała Trzaskowskiego nie ma co do tego pewności. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział złożenie protestu wyborczego, argumentując to "niewytłumaczalnym wzrostem głosów nieważnych" i innymi nieprawidłowościami. Czy to wystarczy, by podważyć wynik wyborów?

i Autor: Art Service/Super Express Rafał Trzaskowski