Wybory prezydenckie w Polsce. Możliwe daty głosowania

Wybory prezydenckie 2025 odbędą się wiosną przyszłego roku, a możliwymi terminami pierwszej tury wyborów są: 4 maja, 11 maja, 18 majaoraz 25 maja. Wybory zarządza marszałek Sejmu, tak wynika z przepisów Konstytucji. Najpewniej ich datę poznamy dość wcześniej, bo Szymon Hołownia w jednej ze swoich wypowiedzi przyznał, że zamierza ogłosić termin możliwie wcześnie, tuż po 6 stycznia: - Na pewno nie będziemy z tym zwlekać. Postaram się rozpisać je jak najwcześniej, jak najbliżej tej daty - ogłosił marszałek Hołownia.

Kandydaci w wyborach prezydenckich - nazwiska

Start w wyborach prezydenckich ogłosił już przedstawiciel Konfederacji Sławomir Mentzen, a także Marek Jakubiak (Wolni Republikanie). Nieznany jest jeszcze kandydat Lewicy oraz kandydaci dwóch kluczowych środowisk: Koalicji Obywatelskiej, a także Prawa i Sprawiedliwości, ale tu coraz bliżej do podjęcia decyzji. W KO kandydat zostanie wyłoniony w drodze prawyborów, w których startują Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Obaj mają swoich zwolenników, którzy dzielą się na dwa obozy.

Prawybory w KO: Sikorski kontra Trzaskowski

W rozmowie z PAP głos zabrał Tomasz Grodzki. Senator KO ocenił: - Mamy dwóch znakomitych kandydatów, każdy z nich ma wiele atutów, ale trzeba się zdecydować. Ja będę głosować na Trzaskowskiego - zadeklarował. - Sikorski jest człowiekiem bardzo wyrazistym, ale gdyby nie "turbulencje" wokół ostatnich wyborów, sądzę, że Rafał byłby prezydentem pięć lat temu. On pracował pięć lat, by przygotować się do tej kampanii - dodał Grodzki.

Sikorski może też liczyć na głos Klaudii Jachiry z Zielonych. Posłanka ceni obu kandydatów, jednak głos odda na ministra spraw zagranicznych. - Uważam, że na te wielkie czasy potrzebujemy wielkich ludzi, a minister Sikorski pokazał, że jest politykiem wielkiego formatu i ma własne zdanie. A to bardzo ważne po ostatniej dekadzie prezydenta, który za grosz nie miał własnego zdania - powiedziała posłanka Jachira.

Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej stawia natomiast na Trzaskowskiego, i przypomina o jego starcie w poprzednich wyborach:

W 2020 r. zdobył ponad 10 milionów głosów w wyborach na prezydenta. Przeprowadził Warszawę przez pandemię, kryzys uchodźczy, pomógł nam zwyciężyć wspólnie z Donaldem Tuskiem w ubiegłorocznych wyborach, a w tym roku ponownie wygrał wybory na prezydenta Warszawy. Przez cały ten okres był na pierwszej linii frontu, wykazał się jako świetny kandydat, który jest bardzo opanowany, nie daje się sprowokować, potrafi sobie radzić w różnych sytuacjach - wyliczyła argumenty za Trzaskowskim Lubnauer.

Szefowa Inicjatywy Polska, czyli Barbara Nowacka również deklaruje poparcie dla Rafała Trzaskowskiego.

