Hołownia osiągnie wynik jak Trump? Wiceprezes PSL wierzy w marszałka Sejmu

Kampania na dobre się nie rozpoczęła

W wyścigu o prezydenturę przodują w sondażach kandydat KO Rafał Trzaskowski (53 l.), kandydat PiS Karol Nawrocki (42 l.) i polityk Nowej Nadziei (Konfederacja) Sławomir Mentzen (39 l.). Szymon Hołownia, kandydat Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) plasuje się na czwartej pozycji z wynikiem (w zależności od sondażu) od 5 do 8 proc. Dlaczego marszałek Sejmu ma tak niską pozycję? - Sondaże w ostatnich latach się kompromitowały i nie przywiązujemy do nich dużej uwagi, zwłaszcza na tym etapie kampanii. Przypomnę, że w USA badania wskazywały, że wybory wygra Kamala Harris, ale to Trump został prezydentem – mówi nam posłanka PSL Urszula Pasławska. - Porównując wybory do zawodów sportowych, to trudno mówić, kto zdobędzie medale, zanim olimpiada się nie rozpocznie. Kampania obecnie spowolniła przez sytuację międzynarodową, ale gdy sytuacja dotycząca przyszłości Ukrainy będzie jasna, kampania w końcu nabierze tempa. Zwracam uwagę, że większość kandydatów nie przedstawiło jeszcze programów, dlatego część Polaków nie potrafi jeszcze wskazać swojego kandydata. Sondaże wskazują na wybór żelaznych elektoratów – dodaje wiceprezes PSL.

Szymon Hołownia wbił szpilę Sławomirowi Mentzenowi! Poszło o wybory

Mentzen zastąpi Nawrockiego?

Wybory prezydenckie 2025 wiele zmienią na polskiej scenie politycznej. Do tej pory wiele osób sądziło, że w II turze wyborów zmierzą się ze sobą kandydaci dwóch największych partii Rafał Trzaskowski z KO i Karol Nawrocki, popierany przez PiS. W ostatnich sondażach jednak wygląda na to, że w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim zmierzyłby się Sławomir Mentzen. Co na to wyborcy? W najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym dla "Rzeczpospolitej" zapytano Polaków, kogo w II turze wyborów mógłby zastąpić Sławomir Mentzen. Zdaniem 37,6 proc. badanych odbyłoby się to kosztem Karola Nawrockiego, zaś 16,3 proc. respondentów wskazało na Rafała Trzaskowskiego.

Autor:

Dudek o Polityce - The best off Menzten Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.