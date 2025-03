Sławomir Mentzen namieszał w sondażach! Polacy ocenili jego szanse

Autor:

Wybory prezydenckie 2025 wiele zmienią na polskiej scenie politycznej. Do tej pory wiele osób sądziło, że w II turze wyborów zmierzą się ze sobą kandydaci dwóch największych partii Rafał Trzaskowski z KO i Karol Nawrocki, popierany przez PiS. W ostatnich sondażach jednak wygląda na to, że w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim zmierzyłby się Sławomir Mentzen. Co na to wyborcy?

Sławomir Mentzen w II turze wyborów prezydenckich 2025?

W najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym dla "Rzeczpospolitej" zapytano Polaków, kogo w II turze wyborów mógłby zastąpić Sławomir Mentzen. Zdaniem 37,6 proc. badanych odbyłoby się to kosztem Karola Nawrockiego, zaś 16,3 proc. respondentów wskazało na Rafała Trzaskowskiego.

33,3 proc. osób z kolei twierdzi, ze kandydat na prezydent Konfederacji nie ma żadnych szans, by dostać się do II tury wyborów prezydenckich, a 12,8 proc. nie miało zdania na ten temat.

Wśród osób twierdzących, że Sławomir Mentzen ma szansę dostać się do II tury wyborów przeważają mężczyźni - to 44 proc. Z kolei kobiety stanowią 32 proc. tej grupy. Taki scenariusz cieszy się także popularnością w najmłodszej grupie wyborców do 24. roku życia, bowiem 44 proc. z nich widzi kandydata Konfederacji w II turze.

Warto jednak pamiętać, że wybory prezydenckie 2025 odbędą się 18 maja, a kampania wyborcza cały czas trwa, zatem wiele może się jeszcze zmienić.

