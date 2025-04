Tusk jak drugi Morawiecki, zapowiada repolonizację. Ekspert: rozsądna będzie polonizacja

Tusk zapowiada repolonizację!

– Kończy się era naiwnej globalizacji; czas na repolonizację gospodarki, rynku, kapitału - oświadczył premier Donald Tusk w wystąpieniu 15 kwietnia podczas Europejskiego Forum Nowych Idei. – Jeśli chcemy osiągać sukcesy gospodarcze, budować bezpieczne państwo, musimy sobie i innym wyraźnie powiedzieć, że Polska w tym coraz bardziej bezwzględnym konkursie egoistów na rynkach światowych, frontach wojen, nie będzie naiwnym partnerem. Polskie firmy nie będą stały na straconej pozycji w konkurencji z międzynarodowymi molochami - podkreślił Tusk. – Czas na odbudowę narodowej gospodarki, repolonizację polskiej gospodarki, rynku, kapitału – oświadczył.

Słowa szefa rządu przypominają słowa byłego premiera, Mateusza Morawieckiego, który to samo postulował podczas rządów PiS. Nic dziwnego, że dziennikarzy spytali polityka PiS o komentarz. – Premier Donald Tusk podczas wyborów jest w stanie o 180 stopni zmienić swoje stanowisko - stwierdził Mateusz Morawiecki. – Sprzedawał akcje Orlenu, PGNiG-u, sprzedawał akcje naszych „sreber rodowych” - PGE, PKO BP. W czasie kiedy był premierem nastąpiła wyprzedaż majątku polskiego w wysokości 57 mld zł. Oni to skonsumowali. Panie Tusk, gdzie są te pieniądze, które żeście zebrali z rynku po sprzedaży polskich firm? - pytał wiceszef PiS odpowiadając dziennikarzom.

Trzeba stawiać na polski przemysł

Spytaliśmy eksperta o ocenę zachowania Tuska oraz odpowiedzi Morawieckiego. – Donald Tusk akurat nie sprzedawał PKO BP, coś się panu Morawieckiemu w tej sprawie pomieszało – podkreślił na początku rozmowy z „Super Expressem” ekonomista Piotr Kuczyński. – Odejście od globalizacji to trend widoczny na całym świecie i polega na przenoszeniu inwestycji bliżej danego kraju. On się rozpoczął podczas pandemii, gdy były problemy z transportem. Firmy z Europy doszły do wniosku, że lepiej produkować na miejscu niż w Chinach. To nie repolonizacja, ale re-europeizacja. Ten trend jest teraz spotęgowany wojnami handlowymi Trumpa – tłumaczy Kuczyński. – Myślę, że premierowi nie chodziło o repolonizację, tylko polonizację, stawianie na polski przemysł. Zwłaszcza przemysł zbrojeniowy, bo Tusk zapowiedział w przemówieniu, że rozpocznie się produkcja zbrojeniowa w zakładzie Rafako. Ten ruch szefa rządu jest rozsądny – dodaje ekspert.

