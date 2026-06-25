Szymon Hołownia będzie mieć nową funkcję? "Potencjał trzeba wykorzystać"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-25 13:16

Niespodziewane roszady w politycznym krajobrazie Polski?! Szymon Hołownia, wicemarszałek Sejmu, ma ambitne plany dotyczące swojej roli w klubie parlamentarnym Polski 2050. Jak donosi RMF FM, Hołownia aspiruje do funkcji przewodniczącego klubu tegoż, co może zwiastować znaczące zmiany w wewnętrznej strukturze ugrupowania. - Tu chodzi o jego większe zaangażowanie w przestrzeni tego świata parlamentu polskiego - przekonywał w rozmowie z rozgłośnią wicemarszałek Senatu Maciej Żywno.

Mężczyzna w eleganckim garniturze i okularach patrzy w prawo, uśmiechając się lekko. To Szymon Hołownia, wicemarszałek Sejmu, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu. Zdjęcie wykonane podczas publicznego wystąpienia, z widocznym tłumem w tle, symbolizuje jego aktywną rolę w polskiej polityce.
Autor: AKPA

Informacje o planach Szymona Hołowni zostały potwierdzone przez wicemarszałka Senatu Macieja Żywno w rozmowie z RMF FM. - Tu chodzi o jego większe zaangażowanie w przestrzeni tego świata parlamentu polskiego – wyjaśnił, podkreślając chęć Hołowni do aktywnego uczestnictwa w pracach Sejmu. Ta deklaracja następuje krótko po tym, jak Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego partii Polski 2050, a jego nazwisko zniknęło z zakładki „zarząd krajowy”. Co więcej, lider Trzeciej Drogi zainicjował nową grupę w mediach społecznościowych pod nazwą „Umiarkowani”, do której dołączył m.in. sam wicemarszałek Żywno. 

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Według ustaleń RMF24, objęcie funkcji przewodniczącego klubu parlamentarnego przez Szymona Hołownię może być bezpośrednio związane z planami Pawła Śliza. Obecny szef klubu Polski 2050 rozważa start w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa. - Szymon jednak jasno powiedział: "Chcę być bardzo aktywny w obrębie klubu parlamentarnego, ba, nawet zostać przewodniczącym klubu parlamentarnego, jeżeli taka będzie wola kolegów i koleżanek" – cytował Żywno słowa Hołowni. Wicemarszałek Senatu zaznaczył, że Hołownia „nie krytykuje obecnie funkcjonującego w tej roli Pawła Śliza”.

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Maciej Żywno podkreślił, że Szymon Hołownia „dobrze odnajduje się” w przestrzeni parlamentarnej, a jego potencjał powinien zostać w pełni wykorzystany. Decyzja o ewentualnej kandydaturze Śliza na prezydenta Krakowa jest wciąż otwarta, jednak jej podjęcie może otworzyć drogę Hołowni do przejęcia sterów w klubie. - Jest to kwestia prawdopodobnie przyszłego posiedzenia Sejmu. Będzie cały klub i ta decyzja będzie przedstawiona. Wszystko zależy od Pawła – podsumował senator.

Galeria poniżej: Tak zmieniał się Szymon Hołownia

Tak zmieniał się Szymon Hołownia
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POLSKA 2050
SZYMON HOŁOWNIA