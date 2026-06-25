Konferencja ws. Ukrainy w Gdańsku. Mocne słowa Donalda Tuska

Podczas sesji otwierającej konferencję premier Donald Tusk zwracając się do zebranych powiedział, że ich obecność tu jest: - Znakiem dla Polski, Ukrainy, Europy i całego świata, że słowo solidarność”, tak związane z Gdańskiem, to „nie puste słowo, tylko treść naszych codziennych działań, naszej współpracy, naszej wielkiej dziejowej misji.

Według dotychczasowych zapowiedzi podczas konferencji ma zostać podpisanych około 200 umów, porozumień, listów intencyjnych. Program tegorocznej edycji podzielono na pięć filarów tematycznych: biznes, bezpieczeństwo i obronność, integracja z Unią Europejską, rozwój regionalny oraz kapitał ludzki.

W zaplanowanych na czwartek debatach gospodarczych głos zabiorą m.in. minister finansów Andrzej Domański, prezes Banku Światowego Ajay Banga oraz prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Odile Renaud-Basso. W panelach ekonomicznych uczestniczyć będzie również kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii Rachel Reeves. W swoim wystąpieniu premier Tusk zaznaczył, że Ukraina słusznie, chce być częścią zjednoczonej Europy:

- Zawsze warunkiem prawdziwego zjednoczenia było rozumienie własnej historii i autentyczna zdolność do pojednania. (...) Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii - podkreślił.

Donald Tusk dodał, że w Gdańsku zaczęła się wojna, która wydawałoby się, że na zawsze skłóciła wielkie narody Europy. - Kto mógł pomyśleć, że po II Wojnie Światowej Niemcy i Francuzi, Niemcy i Polacy, Anglicy i Niemcy, że wszyscy będziemy mogli ze sobą rozmawiać jak ludzie, budować wspólnie przyszłość. Uczciwie i zgodnie z prawdą rozmawiać o naszej przyszłości - zauważył. Tusk podkreślił również, że wszyscy obecni na konferencji, wszyscy w Polsce, Ukrainie i Europie, wierzą w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji i że plany odbudowy Ukrainy to nie miraż.

Pamiętajcie wszyscy bez wyjątku, Polacy, Ukraińcy i nasi przyjaciele w Europie - przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, wzajemnym szacunku i rozumieniu historii. Jeśli będziemy razem, mądrze i z otwartym sercem to pokonamy każde zło. Odbudujemy to, co źli ludzie niszczą. Głęboko w to wierzę - podkreślił premier.

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