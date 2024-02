Szykują się "sceny" w Sejmie?! Po decyzji Dudy może zawrzeć. Po nieoficjalnych doniesieniach z PiS aż huczy!

Stosunek Polaków do aborcji? To badanie wszystko wyjaśnia. Ważny sygnał dla rządzącej koalicji!

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński utrzymują, że nadal są posłami. Jednak innego zdania jest marszałek Sejmu, Szymon Hołownia. Marszałek tuż po wyjściu zza krat obu polityków mówił: - Prawo mówi: jest wyrok, nie ma mandatu. Oni nie są posłami. To jest kwestia elementarnej równości wobec prawa. Nie będziemy ich szykanować. Straż marszałkowska wie, że nie powinni się znajdować na sali obrad i wierzę, że na tej sali się nie znajdą - podkreślał twardo. Jeśli wydawało się, że sprawa przycichła, to nic z tych rzeczy.

Prezydent podjął decyzję ws. budżetu 2024

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie budżetu znów wywołała lawinę emocji. Przypomnijmy, że prezydent zdecydował się podpisać budżet na 2024, ale jak wskazano w komunikacie z kancelarii prezydenta: - Z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją.

Ta decyzja wywołała lawinę komentarzy. Pytany przez "Super Express" Grzegorz Napieralski przyznał: - To niezrozumiała decyzja prezydenta, zaostrzająca konflikt między Pałacem a większością rządzącą. To może doprowadzić do przedterminowych wyborów, w których PiS przegra wybory jeszcze bardziej. Wtedy będzie spokojna większość do stawiania polityków PiS przed Trybunałem Stanu.

Wąsik i Kamiński pojawią się w Sejmie? Aż huczy na temat tego, do czego może dojść

Czy w takim razie, skoro prezydent podjął taką decyzję, może ona ośmielić Wąsika i Kamińskiego, by pojawić się na najbliższym posiedzeniu Sejmu?- Po decyzji Andrzeja Dudy o skierowaniu ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego, Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński będą domagali się dopuszczenia do obrad Sejmu w przyszłym tygodniu - miał dowiedzieć się nieoficjalni od polityków PiS dziennikarz WP Michał Wróblewski. Jedno jest pewne, w czasie najbliższego posiedzenia Sejmu emocji z pewnością nie zabraknie.

