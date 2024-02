Szykują się do zmian w Trybunale Konstytucyjnym?! Jan Grabiec nie gryzł się w język i wskazał możliwe rozwiązania

Od pewnego czasu pojawiają się doniesienia dotyczące losów Trybunału Konstytucyjnego. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec w rozmowie na antenie radia RMF Fm zapytany o to, co dalej z TK, odparł: - Mamy kompletny bałagan, jeśli chodzi o funkcjonowanie TK. Mamy sędziów-dublerów. Nie są sędziami TK, a próbują orzekać. Cały świat prawniczy nie uważa ich za sędziów. Musimy to jakoś zmienić - powiedział. Grabiec wprost przedstawił też dwa możliwe scenariusze w tej sytuacji: - Najprostszym sposobem byłaby dymisja tych sędziów albo zmiana w konstytucji pozwalająca dokonać restartu. Zmiany muszą nastąpić, Sejm, rząd muszą w klarowny sposób odnosić się do działań Trybunału, zwłaszcza że jego ostatnie działania kompletnie niszczą autorytet TK - przyznał polityk.

CZYTAJ: Sądne dni w prokuraturze. Kolejni prokuratorzy odwołani

Jak dodał, aby doszło do zmian, po pierwsze musi być wola, by zmiany wprowadzić: - Na pewno początkiem zmian będzie deklaracja woli, to znaczy przedstawienie projektów ustaw. Wiem, że pan minister Bodnar pracuje nad tymi projektami, że analizy toczą się w Sejmie. Naprawa TK jest jedną z najtrudniejszych, więc być może będzie działa się stopniowo, na przełomie tygodni, a nawet miesięcy.

DOWIEDZ SIĘ: Krzysztof Bosak zaproponował "konstytucyjny reset". Co na to prezydent Andrzej Duda? "Jestem gotów..."

NIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ Z UDZIAŁU PREMIERA W SZCZYCIE W RADY EUROPEJSKIEJ

Sonda Jak oceniasz nowy rząd Donalda Tuska? Lepiej niż rząd Zjednoczonej Prawicy Gorzej niż rząd Zjednoczonej Prawicy