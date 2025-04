Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Kazimierz Krupa: Rząd będzie zmuszony do podwyżki podatków

Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny, Kancelaria Drawbridge w "Expressie Biedrzyckiej" odniósł się do sytuacji rządu. Zdaniem Krupy rząd Donalda Tuska będzie zmuszony do podwyżki podatków. Dlaczego? Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.